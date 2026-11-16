Montero ve al PSOE-A "volcado" para "sudar la camiseta" en campaña y avanza un mitin de Sánchez en Córdoba el lunes 23

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, participa en un acto de campaña en Sevilla. - PSOE-A

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE y candidato a la reelección como presidente del Gobierno en las próximas elecciones generales, Pedro Sánchez, volverá a Andalucía el lunes 23 de noviembre para protagonizar un "acto multitudinario" en Córdoba enmarcado en la campaña electoral de los comicios generales del 29N, en la que el PSOE andaluz está "volcado" y promete "sudar la camiseta" hasta el final.

Así lo ha trasladado la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en una rueda de prensa en la sede del partido en Sevilla en la que ha valorado que Pedro Sánchez ha empezado "muy fuerte" la campaña electoral tras el acto de arranque que tuvo en Sevilla, con un mitin que fue "un gran éxito de movilización", en el que "más de 4.000 personas aclamaron" al presidente y candidato socialista, según ha puesto de relieve.

La también vicesecretaria general del PSOE federal ha defendido que los asistentes a dicho acto "pusieron de manifiesto el optimismo, la ilusión y la esperanza" con la que su partido "está acometiendo esta campaña", tras lo que ha comentado que "a nadie se le escapa que Sevilla y Andalucía son plazas capitales para el proyecto socialista, y lo van a seguir siendo a partir del 29 de noviembre", ha agregado.

En esa línea, ha remarcado que el PSOE andaluz está "volcado en esta campaña decisiva para España y también para Andalucía", y sus candidatos al Congreso y al Senado están desarrollando "una campaña en positivo, con propuestas", en el marco de "grandes actos" como el del pasado jueves en Sevilla, y también en "muchos encuentros con colectivos, con agrupaciones, en las calles y en el 'puerta a puerta'".

De igual modo, ha señalado que el PSOE-A está contando en redes sociales con "un potente ejército socialista respetuoso con los adversarios políticos, pero también comprometido con la verdad", y llevando a cabo una acción "muy importante" en la que se están utilizando "de manera innovadora herramientas" que permiten a los socialistas "llegar a un perfil, a un público más joven, más urbano y más innovador" con formatos de comunicación política adecuados para ello.

Montero ha considerado "evidente que las campañas cambian votos y deciden gobiernos, y que a los socialistas" se les dan "muy bien". Así, ha valorado que, "superado ya" el primer fin de semana de campaña, "todas las encuestas coinciden" en señalar que "el PSOE crece y avanza con fuerza y de la mano de la gente progresista".

Además, ha valorado que los sondeos de opinión que se publicaban "a esta altura de la campaña" de los anteriores comicios generales del 23 de julio de 2023 "arrojaban resultados menos optimistas" de los que se están leyendo en las encuestas actuales.

Por ello, ha augurado que los socialistas van a "ganar estas elecciones" y "a gobernar" después, y ha considerado que "hace bien la derecha en trasladar que, evidentemente, no está todo hecho, porque solamente el voto de los ciudadanos es el que decide los gobiernos, no el interés más o menos que se pueda tener por parte de algunas casas encuestadoras por trasladar desapego de los ciudadanos progresistas a las urnas".

REGRESO DE SÁNCHEZ A ANDALUCÍA

Montero ha subrayado que el PSOE-A va a buscar que Sánchez vuelva a recibir el próximo lunes en el acto previsto en Córdoba "el calor y la fuerza de los andaluces", y ha defendido que "el PSOE de Andalucía está más movilizado que nunca, más consciente que nunca de lo que se juega la ciudadanía en estas próximas elecciones".

Al hilo, ha defendido que los socialistas pueden "presumir de un Gobierno progresista que se ha convertido también en líder en economía y en un referente mundial en derechos sociales, libertades y en defensa de la paz", y ha apuntado que eso "contrasta de forma muy notable con la mala educación del PP y de Vox, que solo ofrecen insultos, sacrificios y motosierras, un ámbito que ha llegado ya a todos los rincones del Partido Popular", según ha agregado.

CRITICA LA CAMPAÑA DE MORENO EN ANDALUCÍA

En esa línea, Montero ha criticado que lo que oye al presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en esta campaña es un "ataque permanente al presidente del Gobierno", así como una "utilización de víctimas permanentemente en su discurso", con una campaña "siempre en negativo", y no una que "permita presentarle a los ciudadanos cuál es el proyecto de sociedad que persigue el Partido Popular".

Así, ha tildado de "lamentable" la campaña del PP en Andalucía, que ha tachado de "destructiva", y ha denunciado que Moreno "no transmite ninguna propuesta que el Partido Popular presente para hacer a España un país más próspero o más igualitario", sino que lo que está trasladando en sus intervenciones es "bastante mimético de lo que se escucha a nivel nacional", algo que, según ha apostillado, no es nuevo para ella, porque ve al líder del PP andaluz como "esencia pura" del PP y de "lo que representa su partido", así como ha agregado que "ese halo que algunas veces se le ha dado (a Juanma Moreno) de moderación brillaba por su ausencia".

Montero ha considerado además que los 'populares' "esconden habitualmente en la mala educación, en los insultos, bulos y mentiras" la "mala gestión que están desarrollando los gobiernos autonómicos" que presiden, y al respecto ha denunciado que PP y Vox, que comparten gobierno de coalición en cuatro comunidades, incluida Andalucía, "tienen mucho que esconder", ya que, por ejemplo, con ambos partidos en el Gobierno de la Junta "se han multiplicado altos cargos, lo que ellos llaman 'paguitas' para las 'casas gratis' de los altos cargos, las cesantías o los asesores a dedo".

POR UNA PARTICIPACIÓN DEL 75% EL 29N

Montero ha advertido de que los socialistas andaluces van a "sudar la camiseta hasta el último minuto" de la campaña, y persiguen el objetivo de que la participación el día de las elecciones alcance "ese 75% que asegure la mayoría progresista en España", ya que, según ha defendido, una "mayor participación es la garantía de la victoria progresista" en los comicios del 29 de noviembre.

Se trata de que los socialistas cuenten en el Congreso de los Diputados con "una aritmética más holgada para poder desarrollar" su programa electoral, según ha abundado Montero, que ha defendido que el PSOE cuenta para ello con "el mejor candidato" y "el mejor programa", y ha concluido mostrándose confiada en que en los próximos días, y en los debates electorales previstos antes del 29N, se pondrá de "manifiesto" que los candidatos del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente, "no son una alternativa" para España, sino que suponen "una auténtica involución", según ha zanjado.