Montilla (Córdoba) acoge un Taller de Alimentación Saludable y Consumo Responsable organizado por la Campiña Sur

Celebración del Taller de Alimentación Saludable y Consumo Responsable organizado por la Mancomunidad Campiña Sur en Montilla. - MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR

MONTILLA (CÓRDOBA), 9 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa ha celebrado en Montilla una nueva edición del Taller de Alimentación Saludable y Consumo Responsable, una actividad formativa que está dirigida a escolares, familias, personas mayores y asociaciones vecinales, con el objetivo de implicar a toda la comunidad en la construcción de un modelo de consumo más responsable y sostenible, consolidando así una red de formación y sensibilización que contribuya a avanzar hacia los objetivos de sostenibilidad y bienestar marcados en el proyecto.

Según ha indicado la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa en una nota, a la inauguración de este taller ha asistido la primera teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Montilla, Lidia Bujalance, quien ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para la ciudadanía.

Así, ha resaltado que "es una oportunidad para que vecinos de Montilla adquieran herramientas útiles que les permitan mejorar su alimentación diaria desde una perspectiva saludable y sostenible, apostando por productos locales y de temporada que no solo benefician a nuestra salud, sino que también refuerza el tejido económico de nuestro territorio".

Por su parte, la técnica del proyecto Horizonte Campiña Sur 2030, Concepción Espejo, ha subrayado el alcance global de esta iniciativa comarcal, insistiendo en que "con este programa queremos impulsar un cambio en la forma" en la que se producen, comercializan y consumen alimentos, "promoviendo un sistema alimentario más saludable, sostenible y conectado con al entorno".

Este taller, ha añadido Espejo, "es solo una parte de un proyecto mucho más amplio que busca implicar a toda la comunidad, ya que el proyecto contempla otras acciones, como la organización de rutas gastronómicas, formación en biodiversidad, impulso de huertos locales y la elaboración de un recetario basado en productos del territorio, entre otras iniciativas".

El taller se ha estructurado en dos sesiones diferenciadas, una dirigida al colectivo de la Asociación Cultural y Deportiva 'Acude' y otra abierta al público en general, con el objetivo de acercar a distintos sectores de la población conocimientos prácticos sobre alimentación saludable, sostenibilidad y consumo responsable y las personas participantes han podido conocer herramientas prácticas para mejorar sus hábitos alimentarios, reducir el desperdicio de alimentos y fomentar el consumo de productos de proximidad, así como reflexionar sobre el impacto de sus decisiones cotidianas en la salud, el medio ambiente y la economía local.

El proyecto Horizonte Campiña Sur 2030 está financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y tiene como objetivo avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible, promoviendo hábitos de vida saludables y fortaleciendo la conexión entre la ciudadanía y el entorno rural.