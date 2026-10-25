Morat invita a Sevilla a vivir sin aplazamientos al ritmo de 'Ya es mañana' en su única cita andaluza

Archivo - El grupo colombiano Morat en imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo musical Morat ha llevado este domingo al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) de Sevilla una invitación a dejar de vivir "por la ventana" y a no posponer los deseos, en un concierto que ha combinado canciones como 'Cómo te atreves', 'Besos en guerra' y 'No se va' con el mensaje de 'Ya es mañana': "el tiempo pasa y conviene estar despierto para vivirlo".

La formación colombiana ha saludado al público con un "¿Qué pasa, Sevilla? Buenas noches" y ha destacado el carácter especial de esta parada, su único concierto en Andalucía, con un agradecimiento a quienes se han desplazado desde otros lugares para asistir. "Vamos a darlo todo para retribuirles", ha prometido la banda desde el escenario.

El arranque ha llegado con 'Llamada perdida', primera canción de un repertorio que ha enlazado después con 'Amor con hielo', 'Me toca a mí' y 'Eclipse solar'. Con gafas de sol y entre haces de luz y pantallas que mostraban detalles de la interpretación, los músicos han abierto una noche atravesada por el amor, las rupturas y el paso del tiempo.

Ese último asunto ha servido también de hilo conductor para sus intervenciones. El grupo ha presentado el concierto como una invitación a dejar de aplazar quién se quiere ser, porque, cuando uno se da cuenta, "ya es mañana".

'Aprender a quererte', 'No hay más que hablar', 'Segundos platos' y 'Tu cárcel' han formado parte del recorrido hasta llegar a 'Cuando nadie ve' y 'Ya es mañana', acompañada esta última por una iluminación que ha dibujado un arcoíris sobre la banda.

Antes, una reflexión sobre las distintas formas que adopta una llamada de atención ha desarrollado el sentido de ese mensaje. "Un cumpleaños que llega cada vez más pronto, un recuerdo guardado en un cajón, un corazón roto o las demandas de cambio en la calle" han aparecido como ejemplo de esas alarmas que invitan a reaccionar.

"Lo importante, Sevilla, es no quedarse dormido porque se fue el ayer y ya es mañana", ha resumido la banda, trasladando al público la idea que ha vertebrado la actuación.

También ha habido espacio para hablar de las decisiones que acompañan al amor. En la introducción de 'Primeras veces', el grupo ha señalado que conocer a la persona indicada cambia la perspectiva sobre los comienzos y los finales de una relación: "las primeras veces son inevitables, pero las últimas veces tienen algo bonito porque tienen una elección".

Los guiños locales han llegado asimismo a las pantallas, donde se han proyectado referencias populares reconocibles para el público andaluz, entre ellas "Baltasar, el patinete", "Y a veces se me olvida", "Ver al Málaga ascender" o "Viva el Betis", dentro de una secuencia dedicada a aquello que une a los asistentes.

El repertorio ha continuado con 'No se va', 'Antes de los 30', 'Vuelo directo' y 'Enamórate', junto a títulos como 'Desastre natural', 'Lo poco que yo quiero' y 'Debí suponerlo', alternando distintas etapas de la trayectoria de los colombianos.

Para el tramo final, el listado de canciones ha reservado 'Cómo te atreves', 'Faltas tú', 'Besos en guerra' y 'Vuelvo a ti', antes de un último bloque integrado por 'A donde vamos', 'Me mata' y '506'. Un recorrido con el que Morat ha unido sus canciones de amor y desamor a una consigna para su cita sevillana: no dejar la vida para mañana.