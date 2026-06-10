Moreno acude al Parlamento para recoger su acta como diputado, el día antes del Pleno de constitución

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha acudido este miércoles a la sede del Parlamento andaluz, en Sevilla - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha acudido este miércoles a la sede del Parlamento andaluz, en Sevilla, para recoger su acta de diputado por Málaga en la XIII legislatura, un día antes del pleno de constitución, que se desarrollará este jueves a partir de las 12,00 horas.

Juanma Moreno ha llegado a la sede de la institución tras la reunión del Consejo de Gobierno, en torno a las 13,00 horas, acompañado de miembros de su equipo de la presidencia y donde ha sido recibido por la secretaria general de Relaciones con el Parlamento, Paloma Hoyos.

Moreno ha acudido a las dependencias parlamentarias para formalizar el proceso de acreditación como diputado de la XIII legislatura.

Como se recordará, las juntas electorales provinciales tienen que citar a los diputados electos para recoger las credenciales que luego entregan en el Parlamento junto con sus declaraciones de actividades, bienes e intereses y sus declaraciones de compatibilidad.

El presidente en funciones también ha tenido ocasión de visitar el salón de plenos provisional que se ha instalado en la Sala Alberto Jiménez Becerril de la institución, cuyo salón de plenos tradicional se encuentra en estos momentos cerrado por unas obras de restauración. En esa sala se desarrollará el pleno de constitución este jueves.

Tras visitar ese nuevo salón de plenos, Juanma Moreno se ha marchado del Parlamento, donde ayer martes ya estuvo por la tarde para mantener una primera reunión con Vox de cara al arranque de la legislatura y para "abordar un posible acuerdo para la gobernabilidad de Andalucía", según una nota remitida tras el encuentro.

Fuentes de ambos partidos han confirmado a Europa Press que no está previsto que este miércoles se desarrolle una nueva reunión y que no se descarta que sí se pueda celebrar mañana jueves previamente al pleno de constitución.

El portavoz de Vox Andalucía, Manuel Gavira, que ayer estuvo en la reunión con Moreno, también ha estado este miércoles por el Parlamento visitando el nuevo salón de plenos.

Ni Moreno ni Gavira han querido desvelar a los medios de comunicación presentes en el Parlamento cuándo podría celebrarse una nueva reunión entre ambos partidos.