Moreno afirma que Andalucía todavía está "alejada" de la situación de otras ccaa y no descarta nuevas medidas

CAZORLA (JAÉN), 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado este miércoles que Andalucía está "todavía alejada" de los niveles de contagio por coronavirus que se están produciendo en otras comunidades con importantes focos, y ha insistido en pedir responsabilidad a la ciudadanía para frenar los contagios, apuntando que a su Gobierno no le va "a temblar el pulso" para tomar las decisiones que tenga que adoptar, "sean las que sean y por muy dolorosas que sean".

En declaraciones a los periodistas con motivo de una visita al Centro de Cría del Quebrantahuesos Guadalentín, en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén), ha manifestado que como ya se preveía que iba a ocurrir con los desplazamientos en este verano, a lo que se han sumado, algunos "gestos y actitudes irresponsables", los contagios se han ido multiplicando, aunque todavía se puede decir que Andalucía, "afortunadamente", sigue alejada de los "grandes focos" que se están produciendo en otras comunidades como la de Madrid, Cataluña o Aragón.

"Todavía estamos lejos, pero es evidente que el número de casos se ha multiplicado de manera especial en algunas provincias, como Almería", según ha dicho Moreno, quien ha recalcado que tenemos que tomarnos muy en serio la situación que estamos viviendo, aunque los focos detectados en la comunidad "por ahora están controlados".

Ha indicado que, sin duda, las administraciones deben asumir sus obligaciones y responsabilidad, como está haciendo la andaluza, que ha puesto en marcha más de 8.000 rastreadores de casos de Covid-19 y que se van a seguir aumentando al igual que los profesionales sanitarios al servicio de la lucha contra este virus.

Ha agregado que la Junta seguirá movilizando los recursos económicos que sean necesarios, apuntando que ya se han gastado más de 1.400 millones de euros extra en sanidad.

No obstante, el presidente ha querido dejar claro que por muchos medios y recursos que ponga la administración y por mucha vocación profesional que tengan los sanitarios, la actitud individual de cada ciudadano es fundamental para frenar lo contagios, de manera que ha reiterado la necesidad de usar mascarillas, de mantener la distancia de seguridad y del lavado constante de manos.

Moreno ha advertido de que si no asumimos que esto depende de cada uno de nosotros, no sólo se van a perder vidas, sino que nuestra economía se va a ver claramente afectada, lo que significa que muchos jóvenes no van a tener empleo y van a ver truncado su porvenir: "Significa malestar y sufrimiento y que pasemos un episodio negativo para el conjunto de la sociedad andaluza".

Por ello, ha recalcado que es fundamental la responsabilidad y conciencia de la ciudadanía, algo que ha demandado de manera especial a los más jóvenes, a los que "no hay que criminalizar porque muchos se lo están tomando muy en serio".

"Tenemos que asumir esa responsabilidad de que no estamos libres de estar contagiados y, por tanto, tenemos que pensar cada uno como si estuviéramos contagiados y poner todos los medios para no contagiar a los demás, porque es la manera de evitar que la cadena de contagios siga aumentando", ha sentenciado.