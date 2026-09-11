Moreno respalda la respuesta de Feijóo a la crisis en Ceuta: "Está donde a Sánchez aún se le espera"

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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo - Eduardo Parra - Europa Press
Europa Press Andalucía
Actualizado: viernes, 11 septiembre 2026 11:28
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SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este viernes que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está donde al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, "aún se le espera", en la defensa del interés general de los españoles y de la integridad territorial de la nación.

Moreno se ha pronunciado así, en su cuenta en la red social X, tras el pronunciamiento que ha hecho el PP tras el comunicado emitido por el Reino de Marruecos en relación con la crisis migratoria en Ceuta.

"La defensa del interés general de los españoles está por encima de todo. Y un presidente del Gobierno a la altura de su responsabilidad debería ejercerla", ha indicado Juanma Moreno, quien ha señalado que Núñez Feijóo "está donde a Sánchez aún se le espera".

"Siempre al lado de Ceuta y Melilla, y su integridad territorial", ha agregado Juanma Moreno sobre el presidente del PP.

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