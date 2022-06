Moreno: El cambio en Andalucía "no tiene vuelta atrás" y será "una buena legislatura" para la economía

SEVILLA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones y candidato a la reelección, Juanma Moreno, ha considerado este martes sobre la evolución ideológica y electoral de Andalucía que "el cambio es imparable, no tiene vuelta atrás" en su defensa de un modelo de gestión que ha descrito como "el cambio sereno, tranquilo", así como ha previsto "una legislatura muy buena en términos económicos" aun cuando ha deslizado que "el problema que tenemos es Sánchez en términos económicos".

En una entrevista con esRadio, recogida por Europa Press, Moreno ha considerado que "Andalucía está en la transformación económica que queremos consolidar", por lo que ha planteado que "va a pesar más una economía activa que pasiva, con un nuevo modelo empresarial", por lo que ha reiterado su petición de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no meta la pata en términos económicos", en su consideración de que "le falta pulso, nos dificulta en términos económicos y sociales" tras apuntar que "es un gobierno noqueado".

Sobre la fecha de la convocatoria de las elecciones andaluzas, Moreno ha defendido que "no he querido elecciones anticipadas con el PSOE con la portería vacía", en referencia a la transición en el liderazgo entre Susana Díaz y Juan Espadas, para considerar que al haber celebrado ya las elecciones en lugar de hacerlo en octubre propicia que "tener gobierno a finales de julio" y que "en ocutbre tendremos el presupuesto" para 2023.

Moreno, quien ha esgrimido que la pasada legislatura ha sido "convulsa, difícil" y que pese a ello "no ha quitado que Andalucía ha avanzado", convencido de que "los ciudadanos no son tontos", de manera que han desechado que se "va a privatizar la sanidad", para apuntar entonces datos como que "uno cada cuatro empleos" creados en España lo son en Andalucía, así como que es la Comnunidad que "crea más empresas".

En ese contexto de repaso del pasado ha tenido elogios para las figuras de los consejeros de la Presidencia y Hacienda, Elías Bendodo y Juan Bravo, para señalar que "destacan Elías en la coordinación y Juan Bravo, muy profesional, solvente, con vocación de atraer inversiones".

En su análisis de las elecciones andaluzas, ha apuntado en el caso de Vox que "tiene que replantearse su discurso" tras apuntar que Andalucía es "una tierra compleja, que tiene sentimiento de pertenencia, no es nacionalista, está orgullosa de ser española", para concluir que estos matices "no lo ha entendido Vox".

"Vox señala divinamente los problemas, otra cosa es gestionar los problemas", ha proseguido considerando sobre los resultados de este partido, que, con 14 escaños conseguidos este domingo, ha crecido dos, para apuntar que "Vox no ha cumplido sus expectativas", lo que les lleva a que con "unas expectativas tan altas tienen la sensación de decepción", para advertir seguidamente que considera que es un partido que "tiene bases sólidas, está bien representado, es una marca poderosa, que tiene capacidad de crecimiento", al tiempo que ha apuntado que "votantes de Vox han optado por el PP, muchos, por un partido práctico, útil".

En el caso de los partidos de izquierdas ha estimado que "la izquierda radical está rota", a lo que ha sumado su consideración de que "el PSOE es un partido de poder que se siente vacío, que se siente sin razón de ser" cuando no lo ejerce, para recomendarle entonces "un tiempo en la oposición para consolidar las bases" de su transformación.

En cuanto a la gestión que le queda por delante, ha augurado que si antes "tenía la limitación de un socio de gobierno, ahora las cosas van a ir más rápidas", aunque ha advertido de "no caer en el error de la imposición" para apostar entonces por un estilo de gobierno "explicando a la sociedad, de abajo a arriba".

Moreno, quien ha querido "felicitar a Elías (Bendodo)" por "una campaña de éxito", ha sostenido que la clave han sido "las microcampañas, 100 campañas distintas" dirigidas a sectores específicos y para concluir sobre el éxito electoral que "se ve el mapa de Andalucía y no lo conoce la madre que lo parió".

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones ha pedido hacer "las cosas paso a paso, ahora tenemos cuatro años para seguir avanzando" mientras que ha concluido que su triunfo electoral es "una victoria buena para Andalucía y España".

Moreno ha estimado que su mayoría absoluta es "un caramelo envenenado" tras esgrimir que se trata de "votos prestados", por lo que ha instado a tener "los pies en la tierra", con la creencia de que "debe administrar la Junta de Andalucía como si no la tuviera".

El presidente andaluz en funciones ha apostado por tener "agenda en la calle" mientras que ha apuntado que "tengo en la frente la fecha de caducidad" y ha señalado que "los jefes son los andaluces, ellos mandan", antes de apuntar que "la fiel colaboradora que es mi mujer, me baja al suelo y mi entorno personal facilita no me vuelva loco" sobre la digestión de la mayoría absoluta de 58 escaños.