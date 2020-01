Moreno asegura que Andalucía "no estará de brazos cruzados" ante "las cesiones de Sánchez que ponen en riesgo la unidad"

Publicado 03/01/2020 12:13:45 CET

SEVILLA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha alertado este viernes de que "las cesiones" del presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, para ser investido "ponen en serio riesgo la unidad y la igualdad entre los españoles", de modo que cree que "el independentismo no podía haber soñado con un mejor aliado". No obstante, ha garantizado que Andalucía "no se quedará de brazos cruzados".

Así se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo andaluz en un comentario publicado en su perfil de Twitter, recogido por Europa Press, al hilo del acuerdo que han alcanzado el PSOE y ERC para que la formación independentista catalana se abstenga en la sesión de investidura de Sánchez, que se celebrará este próximo fin de semana.

"Las cesiones de Pedro Sánchez para ser investido ponen en serio riesgo la unidad y la igualdad entre los españoles. El independentismo no podía haber soñado con un mejor aliado. Andalucía no se quedará de brazos cruzados", ha dejado escrito Juanma Moreno.