Moreno asegura que la Junta "sale fortalecida" de la crisis de los cribados y Por Andalucía le afea las "mentiras"

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este jueves que el Gobierno andaluz "salte fortalecido" de la crisis del cribado del cáncer de mama con los planes aprobados, que supondrán 100 millones de euros extras para fortalecer los programas de detección precoz. Unos planes que la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, le ha afeado que se anuncian "sin tener respaldo presupuestario" en la Ley de Presupuestos de Andalucía para 2026.

En el intercambio de intervenciones entre Moreno y Nieto, el presidente de la Junta le ha preguntado a la parlamentaria si el próximo 18 de noviembre asistirá al desayuno que ofrece Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, en Forum Europa y que "patrocina Asisa", aseguradora privada foco de las críticas de la formación de izquierdas por su papel en la "privatización" de la sanidad pública andaluza.

En respuesta a Nieto en el Pleno del Parlamento, el presidente andaluz ha pedido a la portavoz parlamentaria que desvele si acudirá a dicho encuentro, y ha apostillado: "¿Sabe quién lo patrocina? Asisa. ¡Anda! No tengo comentarios". En relación con el libro publicado por Moreno, 'Manual de convivencia', la portavoz de Por Andalucía ha vaticinado que la crisis de los cribados hará que en el futuro el presidente Moreno escriba su 'Manual de decadencia'.

Inmaculada Nieto ha reiterado sus críticas a las "mentiras" del Gobierno andaluz en torno a los fallos del cribado, una actitud que provoca "un divorcio con la ciudadanía". Entre esas "mentiras", las del presupuesto para los planes de choque para los programas de cribado de mama, colon y cervix. "No tienen respaldo presupuestario en 2026", ha dicho, a lo que Moreno ha replicado que es "absolutamente falso".

Igualmente, Por Andalucía ha calificado de "auténtica provocación" el nombramiento de Nicolás Navarro --"el gran Nicolás", ha ironizado-- como viceconsejero de Sanidad, un médico de la privada para "arreglar la pública". "La credibilidad la tiene por los suelos, porque ha puesto el esfuerzo en tapar lo ocurrido", ha sentenciado Nieto, que ha sostenido también que el Presupuesto de 2026 figuran "menos pacientes" que van a ser atendidos en el cribado de colon y las "mismas" en cáncer de mama que en 2025. Igualmente, ha puesto el foco en que, por primera vez, va a haber más de un millón de pacientes del SAS atendidas en las privadas.