Moreno aspira a un andalucismo "cada vez más grande y fuerte": "La bandera blanca y verde no es de nadie, es de todos"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (2d), junto al líder andalucista, Alejandro Rojas-Marcos (1d), el secretario general de UGT, Pepe Álvarez (2i) y el secretario general de UGT-A, Óskar Martín (1i),en el acto de entrega del premio 'Por - María José López - Europa Press

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha defendido este viernes un andalucismo "cada vez más grande y fuerte", con una bandera blanca y verde que "no es de nadie, sino de todos".

Así se ha pronunciado Juanma Moreno durante su intervención, en Sevilla, en el acto de entrega del premio 'Por un poder andaluz' que ha otorgado la Fundación Alejandro Rojas Marcos al secretario general de UGT Andalucía, Óskar Martín.

Tras recordar que él nació en Cataluña y Óskar Martín en el País Vasco, Moreno ha indicado que "ser andaluz no es una cuestión de sangre ni de apellido porque la identidad andaluza no es excluyente, sino inclusiva". "Se puede ser andaluz, se vista cómo se vista; se puede ser andaluz, se piense cómo se piense; se puede ser andaluz, se nazca dónde se nazca, y se puede ser andaluz, se vote cómo se vote", ha señalado.

"La bandera verde y blanca no es de nadie, esa es la ventaja, porque es de todos, y mientras esa bandera sea de todos, el andalucismo será cada vez más grande, más fuerte y cada día será mejor", ha sentenciado.

Juanma Moreno ha manifestado que el valor "más importante que tiene una sociedad es la convivencia, la tolerancia y la concordia, y no existe ninguna sociedad en el mundo que sea capaz de avanzar cuando está dividida".

Ha añadido que siempre hay que tener el "máximo respeto escrupuloso a aquel que no piensa como tú" y, desde ese respeto, que es fundamental, la esencia básica de la democracia y de las libertades y de lo que representa a nuestro pueblo", hay que seguir trabajando.

"Esta Andalucía no la hace un gobierno o una organización sindical, sino que la hacen casi nueve millones de personas anónimas que tienen la visión, que tienen el esfuerzo y que tienen el compromiso de mejorarla", ha agregado el presidente de la Junta.

Para Juanma Moreno, aunque la bronca sea "fácil, sencilla, da protagonismo y da titulares", él se niega "a participar a veces en ese tipo de situaciones que es verdad que pueden alimentar las expectativas", pero no alimentan la convivencia entre los ciudadanos.

Respecto al galardonado, ha manifestado que Óskar Martín recibe un reconocimiento "muy merecido" y lo ha definido como un líder sindical "prudente, que no busca el protagonismo y que es una persona humilde" y desde "esa humildad y serenidad, construye sus objetivos de mejora de la calidad de vida de los trabajadores de Andalucía".

"Es un buen representante de esa Andalucía comprometida, de esa Andalucía que aspira a ser cada día mejor y de esa Andalucía que prefiere acordar antes que enfrentar, porque así somos los andaluces", ha señalado Juanma Moreno sobre el líder sindical, y ha recordado los "numerosos acuerdos a los que hemos llegado, muchos de ellos de gran calado en Andalucía, y que han supuesto una mejora notable en la calidad de vida de muchos trabajadores y, por tanto, de muchos andaluces, y sin duda alguna, gracias al impulso, al esfuerzo y al compromiso que ha tenido Óskar Martín y su equipo".

"Quiero agradecerte tu valentía y tu audacia para decir lo que a veces algunos otros no saben decir y también para hacer lo que algunos otros no se atreven a hacer", ha traslado Moreno al líder de UGT-A, al que ha insistido en trasladar su "respeto personal y profesional y admiración".

"Y desde esa admiración y respeto, espero, deseo y confío plenamente en que son muchos los acuerdos que vamos a seguir adoptando y acordando en los próximos años", le ha trasladado, apuntando que toma nota y tiene en cuenta las peticiones que siempre le traslada Óskar Martín.

Moreno ha dedicado también unas palabras al fundador del Partido Andalucista y exalcalde de Sevilla, Alejandro Rojas Marcos: "Un descubrimiento vital"; un "andaluz que es muchas cosas, porque es inspirador y además constante"; "un verdadero creador de ideas, un entusiasta de nuestra tierra, siempre pariendo nuevas ideas, y "una persona bastante sensata".

"Es una referencia para todos nosotros, que se jugó además el tipo como andalucista militante cuando más arriesgado era y más difícil era serlo, y que es uno de los líderes que han contribuido, sin lugar a dudas, a construir una Andalucía mejor desde la democracia y desde el entendimiento", ha agregado Moreno sobre Rojas Marcos.

Por su parte, Oskar Martín ha agradecido a Juanma Moreno su presencia en el acto, "en nuestra casa, que es tu casa", la sede de UGT-a, y le ha agradecido su "apuesta" y "fe en el diálogo social y en la concertación como instrumento de prosperidad".

"Quiero aprovechar tu presencia hoy en nuestra sede y pedirte renovar ese espíritu de concertación social, y también solicitarte el reconocimiento del día del sindicalismo de clase en Andalucía como acto de justicia sindical y social", ha añadido.

"Lo que tú haces como secretario general de UGT es consecuencia de tu persona. Y que nos hayas conquistado a quienes no tenemos nada que ver con la UGT es consecuencia de tu persona", ha trasladado, por su parte, Rojas-Marcos a Oskar Martín, a quien ha definido como una "buena persona" merecedora del premio.

Ha hecho un ruego a todos los presentes en el acto: "Que todos juntos, lo que significamos y lo que representamos, hagamos un esfuerzo por que ese símbolo tan bello de la rebeldía, del puño en alto, no se convierta en un puñetazo en la cara de nadie, y también que tratemos de evitar que esa mano tendida, que es el símbolo de toda democracia, no se convierta en un brazo en alto".