Moreno avisa a Vox: "Si asumen responsabilidades de gobierno tendrán que tragarse muchas de sus palabras"

A 12 de febrero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España).

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este jueves que si Vox asume responsabilidades en gobiernos autonómicos, como puede ser el caso de Extremadura o de Aragón tras las recientes elecciones autonómicas, se van a tener que "tragar muchas de sus palabras" porque se darán "de bruces" con la realidad y lo que supone realmente la gestión.

Durante la sesión de control del Pleno del Parlamento, así se a pronunciado Moreno durante su debate con el portavoz de Vox, Manuel Gavira, quien ha criticado la "falta de previsión" de la Junta ante el fuerte temporal que ha azotado a la comunidad durante este mes.

Tras agradecer el trabajo de todos los servicios de emergencia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, Moreno ha destacado la "coordinación, anticipación y planificación" que ha habido durante el temporal, y ha achacado las críticas de Vox al "desconocimiento" que tiene sobre el funcionamiento de la administración.

Ha indicado que las prioridades de su gobierno han sido la seguridad de las personas y la atención a las familias que han tenido que abandonar sus casas y que puedan regresar en condiciones seguras; la evaluación y cuantificación de los daños tanto en infraestructuras como en sectores productivos, priorizando las ayudas y las obras con criterios técnicos y de urgencia, y la atención al sector agrícola y ganadero, que ha sufrido importantes pérdidas que podrían alcanzar un coste en torno a los 3.500 millones de euros.

"Nosotros estamos en lo que tiene que estar un gobierno y otros pueden estar en el titular, en la charla o en la crítica fácil", ha sentenciado Moreno, apuntando que la Junta estará en la anticipación y la gestión y de ahí no se va a salir.

"Yo no sé lo qué van a hacer ustedes, pero si asumen responsabilidades de gobierno en un futuro, en las comunidades autónomas que han tenido procesos electorales, se van a dar de bruces con la realidad, una realidad imparable y tendrán que tragarse muchas de esas palabras y muchas de esas afirmaciones que están haciendo aquí", ha trasladado Moreno al portavoz parlamentario de Vox.

Le ha dicho que si Vox se enfrenta realmente a la gestión y ve los "tiempos de la administración y sepa las cosas como hay que hacerlas, se dará cuenta de que muchas de las cosas que ha dicho eran claramente erróneas".

"Ahora que están negociando y van a entrar o quieren entrar en responsabilidad de gobierno, asúmanla con decisión y determinación, porque vamos a estar muy pendientes realmente de qué es lo que hacen", ha advertido Moreno a Vox, en relación con las negociaciones que está manteniendo con PP en Extremadura y Aragón.

Siguiendo con los efectos del temporal, Juanma Moreno ha preguntado a Gavira porque Vox votó en contra, como los partidos de izquierdas, de la creación de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), que ha concentrado todos los recursos de emergencias para ser más eficientes. También ha criticado el voto negativo de Vox, que se puso del "lado del PSOE", al informe del Parlamento sobre las 117 obras hidráulicas que el Gobierno central tiene pendientes en Andalucía.

Ha manifestado que el gobierno nunca ha encontrado "el cobijo, el apoyo o el entendimiento" cuando se necesitaba de los partidos de la oposición, que se dedicaban a "sonreír o carcajear cuando hablábamos mucho de emergencia o porque metíamos muchos recursos en emergencia".

Por su parte, Manuel Gavira ha considerado que lo ocurrido en Andalucía durante el fuerte temporal ha sido "por minimizar al máximo los riesgos, los daños y los efectos". Ha indicado que hay que escuchar a los agricultores, a la gente de los pueblos y, por supuesto, a los técnicos que llevan "muchos años ya demandando actuaciones que podrían haber minimizado y mucho los daños de estas últimas lluvias".

Ha indicado que lo que se demuestra "es que quienes no fallan son los profesionales" y ha reprochado a la Junta que se haya rechazado la enmienda de Vox a los presupuestos andaluces para aumentar el fondo de contingencia. "Usted no hace todo lo que debe y luego quienes sufre las consecuencias somos los andaluces", ha indicado.

"No todo es el chaquetón, las botas y las fotos", ha dicho el portavoz de Vox al presidente, al que ha pedido que se haga la foto "con el pico, con la pala y con el casco" y lleve a cabo las infraestructuras que están demandando en varios puntos de Andalucía para evitar lo que ha ocurrido con este reciente temporal.

"La semana que viene, el mes que viene o el año que viene nos volverá a pasar lo mismo, y no son ustedes quienes lo están perdiendo todo, son andaluces", ha indicado Gavira.