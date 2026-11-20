El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, participan en un acto de precampaña en Málaga. A 8 de noviembre de 2026 en Málaga (Andalucía, España) - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha celebrado este jueves la "victoria contundente" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el debate 'cara a cara' con el secretario general del PSOE y candidato a la reelección como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y se ha mostrado convencido de que el líder 'popular' "va a ser un gran presidente" de la nación tras el 29N.

Moreno se ha pronunciado de este modo en un mensaje publicado en sus redes sociales minutos después de finalizar el debate 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

"Ha quedado claro esta noche: hay una alternativa sólida, seria, preparada, de futuro y con propuestas para gobernar España a partir del 29N", ha asegurado en su cuenta de X.

"Alberto Núñez Feijóo va a ser un gran presidente. Su victoria en el debate ha sido contundente", ha añadido Moreno.