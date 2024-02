Moreno cifra en 5 millones el coste mensual de transportar agua en barco, que considera un "recurso límite"

Ribera señala que el Estado asumiría el trasvase de desaladora a barco



El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha cifrado este jueves en 5 millones de euros mensuales el coste de transportar en barco agua desalada hacia puertos andaluces para el abastecimiento de las poblaciones andaluzas con mayores problemas con la sequía, como es el caso de la provincia de Málaga, por lo cual ha elevado hasta los 20 millones su gasto total para una previsión de cuatro meses, como mínimo los tres de verano.

Costes al margen, Moreno ha puesto de manifiesto que concibe el transporte de agua como "último recurso, un recurso límite"

Moreno ha deslizado esta cifra en la ronda de preguntas que se ha abierto a la conclusión del encuentro que ha celebrado esta jornada en el Palacio de San Telmo con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el marco de un encuentro para abordar el problema de la sequía y de las infraestructuras hídricas.

El presidente andaluz ha argumentado que esta cifra responde a "un tanteo que hacemos con los operadores", para seguidamente precisar que "puede ser un poquito más caro", aunque de igual forma ha remarcado que "no es exacta, puede ser flexible" por el hecho de que "depende de los acuerdos a los que finalmente lleguemos".

Moreno ha explicado que se trataría de tener "un barco al día" con la previsión de que puedan llevar 100.000 metros cúbicos de agua, aunque ha apuntado que no todo los barcos tiene la misma capacidad.

El presidente andaluz ha detallado que esa agua habría que llevar a una planta depuradora para después distribuirse por la red habitual, antes de expresar el deseo de que "ojalá que no tengamos que usarlo" aun cuando ha reconocido el trabajo de la Junta de Andalucía con los operadores navieros por cuanto se tratan de "barcos que son muy específicos", al tiempo que ha esgrimido las conversaciones con el Estado para precisar de qué desaladora se podría obtener el agua.

La vicpresidenta Ribera, sin identificar en ningún momento de qué desaladora procedería el agua que llegaría a Andalucía, por cuanto ha precisado que al tratarse de una infraestructura que no pertenecería a Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas), empresa pública dependiente de su Ministerio, no pudiera ser más precisa, ha asegurado que el trabajo de su departamento en estos momentos se encamina a "identificar las desaladoras que no están a pleno rendimiento".

Ribera ha situado entre 60 y céntimos el metro cúbico el coste de desalar el agua, que "esa parte la estaría cubriendo el Estado", así como el traslado del agua hasta el puerto, al igual que se ha hecho con Cataluña desde Sagunto (Valencia).

