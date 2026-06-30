Moreno corta su réplica a Montero por quejas de la bancada del PSOE-A al afearles su "corrupción sistémica"

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, afronta la segunda jornada del debate de investidura con las intervenciones de los portavoces de los cinco grupos parlamentarios. A 30 de junio de 2026 en Sevilla (A - María José López - Europa Press

SEVILLA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La segunda sesión del debate de investidura de Juanma Moreno como candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía se ha visto alterada durante unos minutos en la jornada de tarde después de que el también presidente del PP-A haya aprovechado su turno de réplica a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, para criticar la "corrupción sistémica" de los socialistas, lo que ha provocado quejas entre la bancada de diputados del PSOE-A y ha llevado al candidato a "abandonar la palabra" molesto por esa "actitud".

Ha ocurrido al final de la dúplica de Moreno a la también portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Jesús Montero, a quien ha reprochado que ha tenido que "soportar" durante la campaña electoral de los comicios del pasado 17 de mayo "lecciones de la supuesta superioridad moral de la izquierda" y del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, y de "otros muchos diciendo" que los socialistas "protegen a las clases más vulnerables", y que los políticos de la derecha sólo están "con los ricos".

Frente a ello, ha aludido a la investigación que afecta a Zapatero, del que ha dicho que "ingresaba casi un millón de euros al año" y que "tiene joyas millonarias" de las que "no ha notificado" aún "por qué" las tiene, y "ni siquiera la Agencia Tributaria tenía conocimiento de eso".

Esta alusión de Moreno a la investigación sobre Zapatero ha provocado revuelo entre los diputados del PSOE-A, lo que ha llevado al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, a llamar al orden a alguno de ellos, y a instarles a guardar silencio.

Moreno ha trasladado a Montero que "durante la campaña electoral, que es cuando tenían que votar los ciudadanos", no le había "sacado el tema de la corrupción ni una vez", pese a que entonces era cuando "probablemente más daño le podía hacer", porque sabe "guardar las formas" y porque es "respetuoso", ha defendido.

"Pero hemos llegado a un punto de vergüenza, de corrupción generalizada y además sistémica en el Partido Socialista, que es insoportable", ha aseverado Moreno, que ha reprochado a Montero que, pese a ser "la 'número dos' del PSOE" como vicesecretaria general, y de haber sido "la número dos del Gobierno" como vicepresidenta primera, no haya dado "ni una sola explicación" sobre "algo que nos sonroja a todos".

En esa línea, el dirigente 'popular' ha espetado a Montero y a los representantes del PSOE que "ya es hora de que afronten la corrupción sistémica que tienen en sus filas", y ha recomendado a la líder socialista que, "cuando hable de fraude, piense qué es lo que es un fraude".

"Porque fraude es tener joyas millonarias y no saber justificarlas, y crear tramas criminales. Eso sí que es un fraude al erario público y a los votantes que honestamente creen en su fuerza política", ha aseverado Moreno.

En ese punto, el presidente del Parlamento ha vuelto a intervenir para pedir silencio a los diputados, con nuevas quejas entre la bancada socialista, y les ha reprochado estar dando una "imagen a nivel andaluz patética".

Tras ello, ha vuelto a dar paso a Moreno, quien, no obstante, ha anunciado que, "ante la actitud del Partido Socialista", abandonaba "la palabra", dando así por finalizada su intervención de dúplica a Montero.