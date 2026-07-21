Moreno cree que PSOE debe "abrir ya expediente" a Zapatero y pedirle "explicaciones": "No se puede esconder la cabeza"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ofrece declaraciones a los medios en el exterior del Palacio de La Zarzuela, a 21 de julio de 2026, en Madrid (España). Moreno Bonilla tomó posesión del cargo el día 5 de julio de 2026 pa - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha considerado este martes que el PSOE debería "abrir ya un expediente" al expresidente del Gobierno y exsecretario general de ese partido José Luis Rodríguez Zapatero y exigirle "explicaciones" sobre el rescate de Plus Ultra, ya que la situación es "muy grave" y no se puede "esconder la cabeza".

Así se ha pronunciado Juanma Moreno, en declaraciones a los medios de comunicación en Madrid tras haber sido recibido en audiencia, en el Palacio de la Zarzuela, por el Rey Felipe VI, con motivo de su reciente reelección como presidente de la Junta de Andalucía.

Moreno ha sido preguntado sobre las últimas novedades relacionadas con Rodríguez Zapatero en la investigación del 'caso Plus Ultra', como el hecho de su socio, el empresario Julio Martínez Martínez, haya declarado ante el juez que elexpresidente del Gobierno "marcaba los pasos a seguir" y admitió una comisión del 1% por intermediar en el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea en la pandemia.

Para el presidente andaluz, la situación es "ya inasumible" y el "círculo se va cerrando sobre el señor Rodríguez Zapatero porque cada vez hay más evidencia de que no ha hecho un uso supuestamente legal de esa empresa, de esa consultora que montó, y que por tanto se esperan explicaciones por parte de él".

Ha añadido que le sorprende mucho que transcurrido más de un mes, "el señor Rodríguez Zapatero no haya dado ningún tipo de explicación, no haya dado la cara a la opinión pública, y no haya dicho, por ejemplo, la procedencia de esas joyas cuando se comprometió en diez días a dar explicaciones, y por tanto, todo es turbio, oscuro y sucio".

Asimismo, Juanma Moreno ha indicado que le "sorprende muchísimo que todavía el PSOE y el Gobierno de España sigan poniendo la mano en el fuego después de haberse abrasado a lo largo del último año con distintos dirigentes, secretarios de organizaciones o ministros".

"Me sorprende el nivel de corrupción que estamos teniendo en nuestro país; al principio, pensábamos que era algo aislado y coyuntural, pero ya empezamos a pensar con evidencia de que es algo estructural, planificado, organizado y una mancha negra mucho más amplia de lo que pensábamos hace tan solo un año", según Moreno.

"El PSOE debería ya abrir un expediente al señor Zapatero, aunque fuera de manera cautelar, para ver exactamente qué está pasando" y colaborar al máximo con la justicia, según el presidente andaluz, para quien la situación es "insoportable".

Para Moreno, "esconder la cabeza y hacer una especie de barrera" para "protegerse todos", "imputen a quien imputen e investiguen a quien investiguen", es un "suicidio colectivo de un partido y de un gobierno", que es "un grave error".