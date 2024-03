Moreno defiende que Ayuso "no tiene problema con Hacienda" y pide conciliar los derechos a la información y la intimidad

SEVILLA/ROMA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha defendido este jueves que su homóloga de la Comunidad de Madrid y compañera de partido, Isabel Díaz Ayuso, "no tiene ningún problema con Hacienda", al tiempo que ha apelado a garantizar la convivencia entre "el derecho de los periodistas a informar" y "el derecho de los ciudadanos a la intimidad".

Juanma Moreno se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas en una atención a medios tras ser recibido en audiencia por el papa Francisco en la Ciudad del Vaticano, y al hilo del caso de supuesto fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso, así como de la relación del jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, con determinados periodistas y medios de comunicación.

El presidente de la Junta y del PP andaluz ha aseverado que "la señora Ayuso es la señora Ayuso", no es su pareja, y ella "no tiene ningún problema con el fisco, ni con Hacienda, ni con ningún tipo de inspección ni de ámbito judicial", tras lo que ha remarcado que la presidenta de la Comunidad de Madrid "no es responsable de lo que pueda hacer cualquier persona en su entorno".

"Dicho esto, si la pareja de la señora Ayuso ha hecho o no haya dejado de hacer, para eso hay medios reglamentados para conocerlo" y para que se den "las explicaciones" oportunas, ha apostillado Juanma Moreno, que sobre los comentarios que el jefe de gabinete de la presidenta madrileña ha trasladado a algunos periodistas ha indicado que no tiene "ni mucho menos toda la información" sobre lo que ha ocurrido, y ha visto "básicamente lo que se ha publicado en la prensa, y hay opiniones a veces incluso diversas" sobre lo sucedido.

En todo caso, Moreno ha defendido que "estamos en un Estado de derecho, una democracia que funciona, donde todos los espacios de libertad tienen que ser respetados", y hay que respetar "la libertad de los periodistas a informar y también el derecho que tiene un ciudadano a la intimidad".

Son derechos que "tienen que convivir", según ha manifestado el presidente de la Junta, que por ello ha apelado a que "se respeten las normas que tenemos a un lado y a otro para que no lleguemos a situaciones tan difíciles como la que estamos viviendo estos días".

"Los periodistas tienen derecho a informar, y los ciudadanos tienen derecho a la intimidad y a que no se invada ese espacio de intimidad y, por tanto, lo que yo le pido es que se respeten ambos derechos, que es lo que hay que hacer, y para eso hay normas de convivencia", ha resumido Juanma Moreno antes de apostillar que "estamos en un sistema democrático" que "funciona, y el que considere que se ha vulnerado alguno de sus derechos lo que tiene que hacer es recurrir a la ley".

CONTEXTO DE "POLARIZACIÓN" POLÍTICA DE LA QUE CULPA A PEDRO SÁNCHEZ

El presidente andaluz ha explicado además que en su audiencia con el Papa le ha trasladado a Francisco que "vivimos momentos de mucha polarización política en Europa y prácticamente en todo el mundo occidental", y "eso es preocupante", y ha agregado que el pontífice y él han coincidido en que ese clima y "la falta de acuerdos, por así decirlo, no es precisamente la mejor receta para que avance la sociedad".

Sobre el caso concreto de España, el presidente andaluz ha indicado que se da "una situación de alto voltaje político" de la que "uno de los grandes responsables" es, "sin duda alguna", el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que desde que llegó a dicho cargo en el año 2018, "ha buscado una permanente y constante polarización alimentando además, por ejemplo, a Vox, y alimentando las diferencias entre grupos políticos e incluso entre españoles", según ha sostenido Juanma Moreno.

"Cuando se siembra, como se ha sembrado durante más de un quinquenio, confrontación, polarización y división, como ha hecho Sánchez, al final llegamos a circunstancias como las que estamos viviendo hoy en día", ha abundado el presidente de la Junta antes de aseverar que el también secretario general del PSOE es "uno de los mayores responsables de esta situación que estamos viviendo".

En esa línea, Moreno ha criticado las "faltas de respeto" de Sánchez "a las normas, a las propias instituciones, al adversario" político, y "el desprecio absoluto con el que ha tratado a los distintos adversarios que ha tenido, de manera muy especial" al actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, según ha añadido.

Juanma Moreno también ha sostenido que "esa falta de voluntad de acuerdo", los "posicionamientos" de Sánchez "buscando siempre la radicalidad" para "fomentar reacciones de otra derecha más radical", llevan a la situación del "día de hoy", de "máxima radicalidad respecto a la propia pareja" de Isabel Díaz Ayuso, según ha zanjado.