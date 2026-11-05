Moreno defiende el debate del Presupuesto 2027 coincidiendo con el 11N: "Los políticos no tenemos derecho a huelga"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en el acto de entrega de los V premios Andalucía hacia el futuro organizados por Europa Press y la Fundación Cajasol. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha defendido este jueves que se celebre el debate de totalidad del proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2027 el próximo día 11 de noviembre, aunque coincida con la huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios, y al respecto ha señalado que "los políticos no tenemos derecho a huelga y vamos a estar al pie del cañón" en esa jornada en el Parlamento.

Así lo ha manifestado el presidente andaluz durante su intervención en el acto de entrega de la quinta edición de los Premios 'Andalucía hacia el futuro' que conceden Europa Press y la Fundación Cajasol para distinguir la labor de entidades en la promoción y el avance económico, social y cultural de la comunidad autónoma.

En este acto, que se ha celebrado en la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla, Juanma Moreno ha aprovechado para reivindicar la "estabilidad" que otorga la aprobación anual de unos Presupuestos, y ha subrayado en esa línea que en Andalucía "sí se cumplen" dichas cuentas públicas, así como ha destacado que la andaluza es la comunidad autónoma que cuenta con el mayor presupuesto en España. "No existe ninguna otra administración, salvo la Administración General del Estado, que tenga un presupuesto superior al que tiene Andalucía, que alcanza este año 54.700 millones de euros", ha puesto de relieve el presidente de la Junta, que ha incidido así en resaltar que es un presupuesto superior al que tienen Cataluña o la Comunidad de Madrid.

Moreno ha recordado que el debate de totalidad del Presupuesto de 2027 está programado para el próximo miércoles, 11 de noviembre, y ha querido aclarar que está así previsto desde el pasado 23 de julio, es decir, antes de que los sindicatos UGT y CCOO anunciaran dicha convocatoria de huelga general en España, que grupos parlamentarios andaluces como Adelante Andalucía y Por Andalucía han avisado que van a secundar.

Al respecto, Moreno ha declarado que "los políticos no tenemos derecho a huelga y, por tanto, vamos a estar al pie del cañón aprobando la ley más importante que llevamos al Parlamento el próximo 11 de noviembre".