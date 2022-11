Moreno defiende el "esfuerzo de diálogo" de la Junta sobre el Presupuesto 2023 frente al "no es no" del PSOE-A

SHARM EL-SHEIKH (EGIPTO), 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este jueves el "esfuerzo de diálogo" que, a su juicio, ha realizado el Gobierno del PP-A en relación al proyecto de Presupuesto autonómico para el próximo año 2023, y ha lamentado que el PSOE-A se haya "instalado en el 'no es no'" frente a la posibilidad de llegar a algún acuerdo con el Ejecutivo en torno a estas cuentas.

Juanma Moreno se ha pronunciado sobre esta cuestión en una rueda de prensa en Sharm el-Sheikh (Egipto), durante su participación en la Cumbre del Clima COP27, y a preguntas de los periodistas a una semana del debate de totalidad del proyecto del Presupuesto andaluz de 2023 en el Pleno del Parlamento, y un día después de que el Grupo Socialista confirmase que va a presentar una enmienda de totalidad frente a dichas cuentas.

Al respecto, el presidente de la Junta ha proclamado que "nunca ningún gobierno ha hecho tal esfuerzo de diálogo" como el suyo, "hasta tal punto que el consejero de la Presidencia", Antonio Sanz, y la titular de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, han mantenido "distintas reuniones, la última hace tan solo unos días" entre el consejero de la Presidencia y "los líderes de la oposición", incluido el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, según ha remarcado.

En esa línea, Moreno ha defendido que su gobierno ha realizado "un esfuerzo de diálogo, explicación y pedagogía", y ha agregado que "lo vamos a seguir haciendo hasta el minuto final", pero ha apostillado "con tristeza" que ve "al principal partido de la oposición", en referencia al PSOE-A, "instalado en el 'no es no', en la oposición fácil, en la oposición poco meditada, no reposada, en la oposición irresponsable" y cuyo único objetivo es "desgastar al Gobierno andaluz", según ha abundado.

Moreno ha agregado que espera que los socialistas "reflexionen", y ha garantizado que por parte de la Junta van a "tener la mano tendida hasta el minuto final, con el objeto de que podamos llegar a algún acuerdo" en torno a unos Presupuestos que él entiende que "son positivos para Andalucía", porque "nunca en nuestra historia autonómica hemos puesto tanto dinero de incentivos económicos para dinamizar la economía, para proteger a las familias más vulnerables" y para "mejorar la calidad de la sanidad o de la educación y los servicios sociales".

El presidente ha apostillado que "evidentemente" habrá "cosas que se pueden mejorar", y que por parte del gobierno que dirige están "dispuestos" a ello, pero ha concluido señalando que "la crítica fácil y no razonada no la podemos justificar ni entender".