Moreno defiende la renuncia a ingresos por impuestos para "tener altura de miras" y "beneficiar a nuestros trabajadores"

SEVILLA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reafirmado este jueves su apuesta pública por emprender una reducción de impuestos asociados a los hidrocarburos y la energía aun cuando comporte una bajada de ingresos para las comunidades autónomas, que ha justificado con la exigencia de "tener altura de miras" con la pretensión final de "beneficiar a nuestros trabajadores, de ayudar en beneficio de las familias", por lo que ha abogado por "contener los precios desatados bajando impuestos, reduciendo el IVA a productos básicos, al tipo superreducido".

Moreno ha respondido en el Pleno del Parlamento a una pregunta de la portavoz de Cs, Teresa Pardo, sobre medidas para la financiación y la fiscalidad, ámbito donde se ha lamentado de que "no hemos tenido el trato que nos merecíamos", una afirmación que ha proyectado hacia el modelo de financiación y que ha reforzado con el Fondo Covid, del que ha asegurado que se repartió en 2020 con "criterios unilaterales que perjudicaron a Andalucía" como contar con "600 millones de euros menos" para preguntarse entonces "por qué otras comunidades autónomas han recibido más cuando nos corresponden por habitantes, por nuestro sistema de salud".

Tras recordar que comunidades autónomas socialistas reclamaron el Fondo Covid en la Conferencia de Presidentes celebrada el día 13 en La Palma y augurar que el Gobierno acabará reclamando la participación de las comunidades y los entes locales en la gestión de los fondos europeos, Moreno ha sostenido que hasta entonces el Gobierno andaluz se dedica a "intentar que la economía marche, que funcione", para lo que ha blandido el crecimiento de 280.000 contribuyentes en Andalucía y un incremento de la recaudación tributaria de 920 millones.

El presidente del Gobierno andaluz ha subrayado estos datos en un contexto que ha retratado donde "seguimos maniatados por un pésimo sistema financiación", afirmación que ha precedido al pronunciamiento de que "no vamos a parar en el empeño de que a Andalucía se le trate como nos corresponde, de manera justa y honorable".

Moreno ha defendido la transcendencia del modelo de financiación por considerar que es determinante para "nuestra calidad de vida, para nuestro crecimiento", afirmaciones que ha hecho entre reproches hacia el Gobierno por el hecho de que desde noviembre de 2018 "ha dejado parado" el sistema de financiación, para explicar que su aprobación "urge" por cuanto de lo que ha denominado "los cuatro pilares básicos" del Estado del Bienestar, entre los que ha identificado los derechos sociales, la educación, la sanidad y las pensiones, "tres están en manos de las comunidades".

El presidente de la Junta ha esgrimido datos como que la infrafinanciación de las comunidades es de 16.000 millones, que en el caso de Andalucía es de cuatro millones de euros diarios para concluir que son "1.000 millones anuales menos para competir" para lamentar entonces "el enorme desequilibrio entre comunidades".

"El sistema es injusto, complejo, poco transparente", ha sostenido Moreno, quien ha reprochado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que "hace oídos sordos a una propuesta que ella hizo", como que cifró el déficit de financiación de Andalucía en 4.000 millones, para reprocharle que "ahora que es ministra y tiene capacidad real de hacerlo lo mete en un cajón y se olvida para siempre".

"Esto no estamos dispuestos a permitirlo", ha remachado Moreno, quien ha reclamado al Gobierno que "convoque al Consejo de Política Fiscal y Financiera con un monográfico de financiación" y lamentarse de que "no ha sido capaz de convocarse ni una sola vez".

PARDO: "ES HORA DE QUE SÁNCHEZ SEA ÚTIL Y SE PONGA DEL LADO DE FAMILIAS"

La portavoz parlamentaria de Cs, Teresa Pardo, ha afirmado que "es hora de que Sánchez sea útil a los andaluces y los españoles y se ponga del lado de los trabajadores y las familias aplicando medidas ya" tras criticar la "incapacidad, la falta de empatía y la ineficacia del Gobierno central, que siendo el más caro de la democracia de España, con 22 ministerios y cientos de asesores, ha sido el que peor ha gobernado".

"¿Dónde está el presidente de España? El sector agroalimentario, los autónomos, las pymes, los transportistas, los taxistas, el transporte colectivo y todos los ciudadanos le están pidiendo que reaccione ante esta situación insostenible", ha espetado Pardo al tiempo que ha recordado que el Gobierno ha sido el que más ha gobernado a base de decretos, según una nota de este partido.

"¿No es ésta una situación urgente como para que lo resuelva ya?, que deje de pedir patriotismo europeo y mire por el patriotismo de los suyos", ha apuntado Pardo.

La portavoz de Cs en el Parlamento de Andalucía ha resaltado que "esto no va de derechas ni de izquierdas, solo de españoles hartos y asfixiados por la situación", para lamentar que hasta entonces "el señor Sánchez solo ha hecho dos cosas: echarle la culpa a Putin y pedir paciencia", pero "la gente ya no puede esperar más, necesitan trabajar para poder cubrir las necesidades básicas de sus familias y no pueden trabajar a pérdidas".

"Llevamos más de 600 millones de pérdidas y la inflación se dispara, los hidrocarburos se han triplicado en el último trimestre, la luz lleva meses disparada", ha señalado Pardo, quien ha contrapuesto este retrato con las peticiones de su partido.

"En Cs llevamos meses pidiendo que se reduzca la fiscalidad desde todas las instituciones en las que gobernamos, la reducción del IVA superreducido al 4% en carburantes, energía y gas, porque sí tienen margen para hacerlo y deben hacerlo; y en el Congreso de los Diputados hemos llevado una iniciativa para adaptar el IRPF a la inflación, a la cual el PSOE votó en contra", ha enumerado Pardo.

La portavoz de Cs ha continuado remarcando las políticas aplicadas por Cs en el Gobierno andaluz para instar al Gobierno a que "si no saben gobernar, en Andalucía tienen un buen espejo en el que mirarse, y el Gobierno de la Junta así lo ha hecho gracias a las políticas liberales de Cs", las cuales ha indicado que "han permitido revertir y generar oportunidades allí donde gobernamos, así como impulsar reformas económicas y administrativas imprescindibles para el despegue de Andalucía".

"Hemos gestionado con anticipación y responsabilidad, impulsando tres decretos de simplificación administrativa, bajando impuestos que han conseguido un aumento de los contribuyentes, y todo ello, reclamando una financiación justa y un fondo de compensación, pero Sánchez sin inmutarse. En definitiva, el gobierno de Cs en Andalucía ha hecho todo lo que está en su mano dentro de sus competencias, incluso comprometiéndose a renunciar al 50% para ayudar en esta situación, mientras el Gobierno central solo lanza palabras y no concreta nada", ha concluido Pardo.