Moreno defiende que RTVA gana "audiencia, credibilidad y prestigio" y Vox censura la huelga "ilegítima"

SEVILLA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado este miércoles ante el Pleno del Parlamento que la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) se encuentra inmersa en una nueva etapa en la que está ganando audiencia, "credibilidad y prestigio", mientras que Vox ha censurado la huelga "ilegítima" convocada por los sindicatos de la cadena contra el punto del acuerdo presupuestario para 2021 de la Junta con este partido que se refiere a Canal Sur.

Juanma Moreno ha respondido, en la sesión de control del Pleno del Parlamento, a una pregunta sobre Canal Sur del portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, quien ha lamentado la convocatoria de esa huelga con la que está cayendo en plena pandemia del coronavirus.

El presidente ha expresado su respeto a la posición de los representantes de los trabajadores, aunque no comparta algunas de sus afirmaciones, y ha considerado que los trabajadores de Canal Sur, como Andalucía misma, son diversos y plurales y no todos piensan de la misma manera. Ha dicho que muchos de ellos ansiaban un cambio de modelo y de dirección, "ahogados por la falta de interés" por parte de la anterior administración.

Para Moreno, en la RTVA hay grandísimos profesionales, con capacidad, con experiencia y con una enorme vocación de servicio publico, y a ellos hay que "rescatarlos" después de muchos años "tapados y limitados".

El presidente ha indicado que también en una mayoría de andaluces había un clamor de que se necesitaba un cambio en la RTVA tras muchos años de "abandono" y de una "utilización política" por parte del partido en el poder. Ha indicado que, tras el cambio de gobierno, la situación que encontraron los nuevos responsables era muy mejorable, ya que había equipos obsoletos, graves problemas de falta de personal, y una enorme caída en la audiencia y de la credibilidad de la cadena.

Tras defender la independencia de la RTVA en su gestión y organización, Moreno ha indicado que se está trabajando para solucionar los problemas que presentaba la RTVA tras décadas de gobiernos socialistas y se está avanzando en mejorar su eficiencia, eficacia y racionalización, con el necesario impulso a una digitalización que esta "abandonada".

"Queremos construir la RTVA del futuro, que tiene que ser plural", según ha sentenciado Moreno, quien ha apuntado que en la cadena tiene que tener cabida la enorme pluralidad y diversidad de Andalucía, con el máximo respeto y garantías. Ha incidido en que, además de la renovación tecnológica, hay una apuesta clara por la "pluralidad informativa".

El presidente ha valorado además el aumento de la audiencia de Canal Sur, hasta el punto de que unos 2,1 millones de ciudadanos conectan diariamente con la cadena en algún momento, lo que es una muestra de que algo se "estará haciendo bien".

Por su parte, Alejandro Hernández ha preguntado al presidente sobre el "chantaje de los sindicatos para frenar" las medidas acordadas en el último pacto presupuestario con el fin de reducir el presupuesto de la RTVA, entre otras. Ha denunciado además que en Canal Sur se sigue "atacando" a Vox cada vez se puede por parte de los "tertulianos de turno, que se dedican al unísono a sacudir a Vox de manera inmisericorde".

"Muchas de nuestras intervenciones se ven aderezadas con el condimento de la hostilidad, lo cual nos preocupa porque solo nos ocurre a nosotros", ha señalado Hernández, quien ha reconocido, no obstante, que con la llegada de un nuevo Gobierno, "las cosas han cambiado algo, en determinados aspectos", y ha querido dejar claro que a Vox no se le ha dado nada que no le corresponda, en relacion a su cuota de pantalla.

Ha preguntado a Moreno si, ante "la presión de los sindicatos, convocando manifestaciones de liberados con algún que otro palmero ilustre", su Gobierno está "dispuesto a ceder al chantaje" o si piensa "adoptar alguna medida no recogida en el último acuerdo" presupuestario.

"¿Qué es lo que no les gusta a los sindicatos de este acuerdo? En ningún caso se contemplan ni despidos ni prejubilaciones forzosas", ha dicho. "Denuncian que no ha habido inversiones desde el 2012. ¿Es culpa de Vox?. Eso se lo deberían reclamar a sus padres putativos, el PSOE y el PC", ha apuntado.

Por último, Hernández no cree que sea "legítimo" convocar, en plena crisis sanitaria, económica y social por el Covid-19, una huelga por "una reducción del 10% en el presupuesto del ente". "¿Es legítimo dejar de prestar ese servicio público que dicen defender con unos paros arbitrarios cuando ni sus empleos ni sus salarios están en riesgo? y ¿es legítimo politizar una huelga al servicio de los intereses de partido?. Yo creo que no", según ha sentenciado Hernández.