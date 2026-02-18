Moreno descarta asumir competencias en cercanías si el Gobierno no adelanta recursos para su mejora: Sería "una ruina"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado en Adamuz (Cordoba) al cumplirse un mes del trágico accidente ferroviario. A 18 de febrero de 2026 en Adamuz, Córdoba (Andalucía, - María José López - Europa Press

ADAMUZ (CÓRDOBA), 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha señalado este miércoles que "estaría dispuesto a aceptar una responsabilidad" como las competencias en relación a la red de cercanías ferroviarias en la comunidad autónoma "siempre que venga acompañada", por parte del Gobierno central y "por adelantado", de "recursos de mantenimiento y mejora del sistema actual, que hay que mejorarlo y mucho", porque de lo contrario sería asumir "una ruina".

Son declaraciones que el presidente de la Junta ha realizado en la rueda de prensa posterior a la reunión que el Consejo de Gobierno andaluz ha celebrado este miércoles en Adamuz (Córdoba) al cumplirse un mes del accidente ferroviario registrado en dicho municipio el pasado 18 de enero, en el que murieron 46 personas.

A preguntas de los periodistas sobre si la Junta "estaría dispuesta a asumir la red de cercanías" de Andalucía, y de si "ha habido conversaciones con el Gobierno acerca de este asunto", Juanma Moreno ha respondido que "conversaciones, hasta ahora, no ha habido ninguna seria".

Además, ha apuntado que por parte de la Junta estarían "dispuestos a aceptar" el traspaso de competencias en materia de cercanías "siempre y cuando se hiciera en condiciones óptimas", y eso significa --según ha aclarado-- contar con "la financiación no solamente de mantenimiento y mejora de los servicios actuales, sino de ampliación de esos servicios, que esos son fundamentales".

Al respecto, Moreno ha llamado la atención acerca de que "en Andalucía no se ha construido, que yo sepa, ni un solo kilómetro de cercanías en los últimos ocho años", algo que "no es normal" en "una comunidad que tiene casi nueve millones de habitantes, y ciudades con área metropolitana con más de un millón de habitantes", según ha opinado el presidente, quien al respecto ha indicado que aprecia "un punto de abandono" por parte de la administración central.

Dicho esto, ha incidido en señalar que él "estaría dispuesto a aceptar una responsabilidad siempre que venga acompañada de los recursos de mantenimiento y mejora del sistema actual", que "hay que mejorarlo y mucho, y de los recursos para las posibles ampliaciones", algo que "tiene que llegar siempre por adelantado", porque, "si no, no estaríamos dispuestos a asumir algo que evidentemente era una ruina", ha apostillado.

En esa línea, el presidente de la Junta ha advertido de que la situación de la red de cercanías en Andalucía "está mal". Y "eso no lo digo yo, lo dicen los sindicatos, los maquinistas, lo dicen los usuarios, y necesita de una inyección urgente de recursos económicos para ponerla a las necesidades de movilidad que necesita Andalucía", ha apostillado Juanma Moreno para concluir.