El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la sede autonómica del partido en Sevilla, para el seguimiento de la noche electoral. A 29 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP liderado por Juanma Moreno ha encadenado en las elecciones generales de este 29 de noviembre su quinto triunfo consecutivo en las urnas en Andalucía con 23 diputados en el Congreso por delante del PSOE, que cae a su suelo histórico con 19; Vox, que sube a 14; y Adelante Andalucía, que se estrena con cuatro escaños en la Cámara Baja a costa de Frente Amplio, que se queda sin representación tras lograr seis diputados en julio de 2023, con el 91,5% del voto escrutado.

Los populares supern el 34% de los votos seis meses después de los comicios autonómicos del pasado 17 de mayo que dieron paso al primer gobierno de coalición entre PP y Vox al no lograr reeditar la histórica mayoría alcanzada en junio de 2022 y pierden dos escaños respecto a las últimas elecciones generales por las provincias de Málaga y Almería.

Juanma Moreno consigue situar al PP como fuerza más votada en las ocho provincias empatado a escaños con PSOE y Vox en Almería y solo con los socialistas en Huelva, Jaén y Sevilla, donde los populares logran un triunfo histórico al superar en votos a los socialistas por primera vez en unas elecciones generales desde 1977.

PEOR RESULTADO HISTÓRICO DEL PSOE EN GENERALES CON 19 ESCAÑOS

Por contra, el PSOE-A obtiene bajo el liderazgo de María Jesús Montero su peor resultado en elecciones generales en Andalucía con 19 escaños al Congreso, por debajo de su suelo de 20 diputados obtenidos en 2016 con el 28% de los votos, cinco puntos menos que en julio de 2023.

En el tradicionalmente considerado como su principal granero de votos en toda España, los socialistas ceden dos escaños por Cádiz y Sevilla, aunque consiguen retener el segundo puesto en todas las provincias de la comunidad y obtienen cinco puntos más de apoyo en Andalucía que en las autonómicas de mayo.

Por su parte, Vox rentabiliza el pacto de gobierno con el PP en la Junta y obtiene seis meses después de las autonómicas su mejor resultado en generales con 14 escaños en el Congreso, cinco más que en las generales de julio de 2023, en concreto en Almería, Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla.

La formación que lidera Santiago Abascal roza el 20% de los votos en Andalucía, cuatro puntos y medio más que en las últimas generales y seis puntos más que en las autonómicas de mayo.

ADELANTE ANDALUCÍA ROZA EL GRUPO PROPIO EN EL CONGRESO

Adelante Andalucía, que en las últimas generales sólo concurrió por la provincia de Cádiz, irrumpirá en el Congreso de los Diputados con cuatro escaños, dos por Sevilla y uno por Cádiz y Málaga, con lo que se queda a las puertas de poder contar con grupo propio al lograr el 10,5% de los votos en la comunidad.

Seis meses después de su éxito en las autonómicas, Adelante consigue un punto más de apoyo que en la cita electoral del 18 de mayo y supera en votos a formaciones como PNV, BNG, Compromís o Junts, que sí le supera en escaños.

Por su parte, Frente Amplio no logra retener ninguno de los seis escaños que logró Sumar por Andalucía en julio de 2023 con el 2,5% de los votos en la comunidad y superan por apenas una décima al partido 'Se Acabó la Fiesta'.

Podemos, que optó este 29N por concurrir en solitario por Andalucía tras sumarse a Por Andalucía en las autonómicas de mayo, solo logran el 0,27% de los votos y son superados por la formación animalista PACMA.