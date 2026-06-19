Moreno "envidia" la candidatura única del reelegido rector de la UCO: "¿No podríamos hacer algo así en el Parlamento?"

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la toma de posesión del rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo Rodríguez. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha bromeado sobre el "envidiado" proceso electoral en la Universidad de Córdoba (UCO) en el que ha resultado reelegido el actual rector, Manuel Torralbo Rodríguez, quién ha tomado este viernes posesión de su cargo en el Palacio de San Telmo.

"Debe ser interesante eso de ir a unas elecciones con un solo candidato. Yo te miraba con envidia cuando estaba viendo otras elecciones y dije, ¿no podríamos hacer algo así en el Parlamento andaluz?", ha comentado entre risas Moreno al final de su discurso dirigiéndose a Torralbo, en plenas negociaciones con Vox para una investidura.

En esta línea, Moreno ha puesto en valor la "fortaleza" del recto cordobés y ha destacado que las elecciones en la UCO tuvieran "una importante participación" a pesar de existir una única candidatura.

"Lo normal hubiera sido que hubiera decaído la de participación, pero no, ha habido una gran participación. Eso es seña de la viveza, la intensidad y la vitalidad que tiene la Universidad de Córdoba", ha subrayado.

Sobre las negociaciones con Vox de cara a una futura investidura, Moreno señalaba este jueves que la comunidad seguirá siendo "referente de estabilidad si aplicamos la sensatez tan necesaria en estos tiempos".

"Son las fechas que son, hay conversaciones para un nuevo gobierno en Andalucía", indicaba Moreno en en el acto de entrega del XXVI Premio Joaquín Romero Murube que organiza el diario 'ABC de Sevilla'.

Por el momento, no se conoce fecha para el inicio de la ronda de contactos entre el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, y los representantes de los grupos parlamentarios para proponer un candidato a la presidencia de la Junta.