Moreno espera concitar una gran mayoría social que le permita un Gobierno en solitario, sin "acuerdos innecesarios"

SEVILLA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha instado este martes a su partido a que lo ayuden a concitar una "gran mayoría social" de cara a las elecciones autonómicas del 19 de junio, que le permita conformar un Gobierno en solitario, descartando así "acuerdos innecesarios" con otras fuerzas políticas.

Moreno ha intervenido en la reunión de la Junta Directiva Autonómica del PP-A, bajo el lema 'Andalucía avanza', para dar cuenta de su decisión, adoptada ayer, de disolver el Parlamento y convocar las elecciones andaluzas el 16 de junio. "No ha sido una decisión cualquiera, ha sido muy difícil, muy compleja, a la que he dedicado mucho tiempo", según Moreno, quien ha indicado que lo único que le ha guiado a la hora de escoger esa fecha ha sido "el interés general de Andalucía".

En la cuenta atrás para las elecciones, el presidente ha lanzado un mensaje a su partido: "Tenemos que hacer un esfuerzo muy importante, concitar una mayoría de andaluces para consolidar el cambio que se está produciendo en Andalucía". Se ha mostrado convencido de que una inmensa mayoría de andaluces quieren que esta comunidad siga contando con un "buen gobierno", que se los respete y escuche y no quieren la "confrontación permanente y constante".

"Os pido que me ayudéis a generar una mayoría en torno a este proyecto político", ha insistido Moreno, quien se ha comprometido a conformar un Gobierno andaluz "sólido, estable y fuerte que no necesite a nadie y sólo necesite a los andaluces": "Que nos tengamos que hacer acuerdos innecesarios, solo un gran acuerdo, el mejor acuerdo, con Andalucía y con los andaluces".

Ha indicado que a partir de hoy empieza la cuenta atrás para unas elecciones que van a suponer que Andalucía se encuentra con su historia, y ha advertido de que el 19 de junio, los andaluces tendrán que decidir si quieren "seguir avanzando, mejorando y progresando o volver a la casilla de salida y a las políticas socialistas de la incapacidad, la falta de gestión y de las irregularidades".

"Yo creo en Andalucía, en su potencial", según ha señalado Moreno, quien ha recalcado que los populares, a diferencia de los socialistas, tienen "ambición" por Andalucía para que esta tierra sea líder en España.

Ha insistido en su mensaje de que el motivo fundamental para convocar elecciones en junio es la necesidad de que Andalucía cuente con un presupuesto autonómico para 2023. Ha señalado que es necesario un presupuesto en el próximo año para hacer frente a las turbulencias económicas y a la subida de los precios que tanto está afectando a los ciudadanos.

"Hemos decidido plantarle cara a la crisis económica, como fuimos capaces de plantar cara a una pandemia, con realismo, con pragmatismo y con ambición", ha señalado Juanma Moreno.

"Hay que plantarle cara a esta pandemia económica para que las familias no sigan sufriendo las pésimas políticas del Gobierno central y, para ello, se necesita un Gobierno andaluz fuerte y sólido y un presupuesto para el año 2023", ha recalcado Moreno.

Ha responsabilizado a PSOE-A y Vox de que Andalucía no cuente con unos presupuestos para el presente año. Ha señalado que el PSOE-A es "incapaz de entender que los intereses" de Andalucía están por encima de los del partido, mientras que ha criticado la "ambición" de Vox por "desgastar" al Gobierno andaluz del cambio.

Juanma Moreno ha indicado que el PP-A acude a las elecciones de junio tras haber cumplido sus objetivos de legislatura y haber limpiado el "buen nombre de Andalucía en estos tres años y medio", tras los casos de "corrupción" durante los gobiernos del PSOE-A. Ha destacado que durante esta legislatura se ha hecho una "inversión histórica", como nunca antes se había hecho, en sanidad, educación y servicios sociales, pensando exclusivamente en los andaluces y, especialmente, en los más vulnerables.

Ha indicado que son unas elecciones fundamentales no sólo para Andalucía, sino también para España, que no puede seguir aguantando las "políticas erróneas" del Gobierno de Pedro Sánchez, "insensible e incapaz de comprender el sufrimiento" de decenas de miles de andaluces. "Nos jugamos mucho, nuestro presente y futuro; seguir avanzando con ilusión y con perspectiva o volver a la casilla de salida. No hay más alternativa", ha sentenciado Moreno.

Ha anunciado que junto a Elías Bendodo como coordinador de campaña, estarán, como adjuntos, Antonio Sanz (viceconsejero de la Presidencia en la Junta) y Toni Martín (vicesecretario general del PP-A).