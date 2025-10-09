Moreno espeta a PSOE-A un informe de la Cámara de Cuentas de 2016 sobre ignorar sus mejoras de cribado de cáncer de mama

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha blandido este jueves en el Pleno del Parlamento un informe de la Cámara de Cuentas de 2016 sobre el seguimiento de las recomendaciones que le hizo al Gobierno andaluz a partir de un trabajo de seis años antes para la mejora del programa de cribado del cáncer de mama y lo ha hecho para reproducir que el organismo de fiscalización externa reprochó entonces a una Administración socialista que "el Servicio Andaluz de Salud no ha implementado las recomendaciones propuestas por la Cámara de Cuentas" en un trabajo anterior, de 2010.

Moreno, que respondía a la última pregunta que afrontaba en la sesión parlamentaria de control al Gobierno, la que le hace el Grupo Popular, en un Pleno dominado por la crisis de la comunicación de los resultados de las mamografías del programa de cribado de cáncer de mama, ha recordado que en ese 2016 "la señora Montero se sentaba ahí", en alusión a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, quien en 2018 abandonó el Gobierno andaluz como consejera de Hacienda y antes había ocupado la cartera de Salud.

Después del argumento de la Cámara de Cuentas con sus propuestas para el cribado de cáncer de mama, Moreno le ha dicho a los bancos ocupados por el Grupo Socialista en el Parlamento que si "fueran honestos" reconocerían que "recortaron 1.000 millones", o que "despidieron a 7.700 profesionales sanitarios", antes de apelar a "la honestidad de entender que con un presupuesto de 16.000 millones para nueve millones de personas a veces hay errores y fallos".

El presidente de la Junta, quien ha hablado de "un trabajo de 14-15 horas diarias" de la comisión de seguimiento de la crisis de las mamografías con los profesionales sanitarios que hacen las auditorías, se ha lamentado de una actitud que ha atribuido a diferentes grupos de la oposición, incluido el Socialista, de "venir aquí a mentir, a decir que estamos privatizando la sanidad cuando este Gobierno invierte un 50% más y ha integrado a 50.000 profesionales más", antes de firmar que su Gobierno "nunca ha firmado un concierto del importe de la señora Montero".

"Por qué faltan a la verdad", le ha reprochado a los parlamentarios socialistas, aunque de igual forma ha afirmado que "entiendo sus posiciones", por cuanto ha descrito a los diputados socialistas como "soldados bien aleccionados junto con Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía", a quienes han acusado de que "vienen a reventar esto" y lo hacen "sin ninguna propuesta, sin ninguna asunción de erores".

El presidente andaluz ha sostenido en esa retahíla de recriminaciones hacia los escaños socialistas que "con los bulos no se arregla la sanidad, y con la confrontación y la bronca no se arregla ni la sanidad ni su grupo".

"Politizar la lucha contra el cáncer es un error", ha llegado a proclamar Moreno durante su respuesta al portavoz de su grupo, Toni Martín, a lo que ha sumado otros ejercicios de la política como "polarizar, dividir y crear crispación a la ciudadanía", antes de advertir al Grupo Socialista que "tenemos decenas de casos, cientos de casos armados con datos concretos que no quiero traerlos aquí", y de instarles a que "asuman enormes errores", entre los cuales ha incluido un informe del Defensor del Pueblo sobre un paciente "en tiempos de Moreno con un cáncer de grado 5", del que ha asegurado que "cuando fue al juzgado se ennconró con la destrucción de las pruebas médicas".

"Saquen del debate una batalla política que nada tiene que ver con la lucha contra el cáncer y hagamos las cosas con cabeza", ha demandado Moreno en su última intervención ante el Pleno de la Cámara autonómica.