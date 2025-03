Moreno estudia recurrir el reparto de menores migrantes pero lo acatará: "A diferencia de Sánchez cumpliremos la ley"

ZARAGOZA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este viernes que su Gobierno está estudiando recurrir en la justicia el real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros para la reubicación de menores migrantes no acompañados, fruto del acuerdo con Junts. Otras comunidades gobernadas por el PP, como Aragón o Castilla y León, ya han anunciado que recurrirán al Tribunal Constitucional (TC).

En rueda de prensa en Zaragoza, junto al presidente de Aragón, Jorge Azcón, con quien ha mantenido una reunión, Moreno ha señalado, respecto a si la Junta aceptará atender a los menores migrantes que finalmente lleguen a Andalucía, que los gobiernos tienen "la obligación de cumplir las leyes" y de "preservar la institucionalidad, que es lo que nos hace ser respetados por nuestros ciudadanos y lo que nos ampara".

"Nosotros, a diferencia del Gobierno de Sánchez, ejercemos de gobierno y, por tanto, cumpliremos la ley independientemente que podamos presentar un recurso en contra, que lo estamos estudiando, de un pisoteo más, de un absurdo más y de una cesión, la enésima, que se le hace al señor Puigdemont, como consecuencia de la enorme debilidad que tiene" el Ejecutivo nacional, según ha expuesto.

Ha insistido en que es "absurdo que sea un señor que está a más de 2.000 kilómetros de España el que decide cuántos migrantes tiene que aceptar Andalucía o tiene que aceptar Aragón", en referencia al líder de Junts, Carles Puigdemont.

"¿Cómo puede ser que un prófugo de la justicia nos diga a los andaluces y a los aragoneses lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que aceptar; ¿hasta dónde vamos a llegar?", ha planteado Juanma Moreno, para quien eso no es ni "sensato ni razonable", porque "no se puede construir ninguna política en materia de migración sin el consenso" y sin contar con los "actores principales que en este caso son las comunidades autónomas porque tienen competencias para ello".

Ha recalcado que estamos ante un "disparate colosal en términos legales, en términos sociales y en términos políticos y que no tiene manera de aceptarse". Se ha mostrado convencido de que el Gobierno central "no va a dar ni un paso atrás porque no hace ninguna reflexión ni ninguna autocrítica" ni tampoco es "capaz de ponerse en la piel de esos menores que está tratando como si fueran paquetes de Amazon".

Así, ha recordado que el Gobierno "mandó" a Andalucía, sin "información previa", a más de 600 migrantes adultos que luego resultó que, según la Fiscalía, eran menores y han tenido que ser atendidos por la Junta.

Juanma Moreno ha insistido en criticar la "falta de comunicación, de transparencia y de lealtad institucional" por parte del Gobierno central en una materia como la migración.