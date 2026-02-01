La Junta ingresa 7,9 millones por la venta de siete inmuebles en la sexta subasta de patrimonio

Imagen de archivo de la consejera andaluza de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España. - ALBERTO ORTEGA-EUROPA PRESS

SEVILLA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha adjudicado en subasta siete inmuebles sin uso, por los que ingresará 7,9 millones de euros. Entre los lotes adjudicados, que formaban parte de la sexta subasta de patrimonio público celebrada por la Dirección General de Patrimonio desde 2019 se encuentra el solar de un antiguo instituto de educación secundaria en Olula del Río (Almería), una vivienda en Alhaurín el Grande (Málaga), dos plazas de garaje en Jaén, dos parcelas de uso residencial en Jerez de la Frontera (Cádiz) y la zona de Entrenúcleos en Dos Hermanas (Sevilla), y un complejo industrial sin uso en San Juan de Aznalfarache (Sevilla).

Tal y como ha emitido la Administración autonómica en una nota, no todos los lotes que se ponían a la venta en la subasta han recibido pujas. Para los que han quedado desiertos se inicia un periodo durante el cual se podrán vender mediante enajenación directa, si alguna persona o entidad muestra interés por alguno de ellos y se alcanza un acuerdo.

Con la venta de los inmuebles adjudicados en esta sexta subasta de patrimonio, la Junta habrá ingresado 146 millones de euros desde 2019. Estos inmuebles --y muchos de los que aún no se han vendido-- se incorporaron al patrimonio de la Junta "y se dejaron sin uso durante los gobiernos socialistas", y suponían una "carga importante" para el Gobierno andaluz, tanto por su gestión como por los costes derivados de su mantenimiento.

Por su parte, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha precisado que los ingresos obtenidos por la venta del patrimonio público sin uso, que sólo generaba coste para la Junta de Andalucía, se destinarán a sufragar los servicios públicos de los andaluces, como la sanidad, la educación o la atención a la dependencia, entre otros.

En este sentido, ha concretado que, con las cinco primeras subastas celebradas y otras operaciones de enajenación directa, la Junta había obtenido 138 millones de euros. "Con los 146 millones se pueden pagar más de 557.000 sesiones de quimioterapia, 73.700 operaciones de cataratas, casi 15 kilómetros de autovía, el comedor escolar de 148.000 alumnos durante un año o el sueldo de 1.390 médicos", ha indicado.

Asimismo, España ha destacado que "el deber de la Administración andaluza es gestionar con eficacia el dinero y el patrimonio de todos los andaluces y la forma en la que administramos ahora es buen ejemplo de ello". Desde el año 2019 se han celebrado seis subastas de patrimonio público sin uso o infrautilizado.

La primera subasta puso a la venta un total de 22 inmuebles, con un precio de salida de 47 millones de euros, de los que se adjudicaron tres, en concreto, el Edificio de Correos (23,5 millones) y el Palacio de la Tinta (21 millones), ambos en Málaga, y la antigua residencia de tiempo libre de Cádiz (11,8 millones). En total, la primera subasta generó ingresos para la Junta por 56,4 millones de euros.

La segunda subasta se celebró en abril de 2022, tras el parón que supuso la pandemia de Covid-19. En esta ocasión, la subasta estaba destinada a particulares y pequeños inversores, para los que se ponían a la venta un total de 23 inmuebles, con uso mayoritariamente residencial, que tenían un precio de salida conjunto de 9,9 millones de euros.

Finalmente, se adjudicaron quince inmuebles, por los que la Junta de Andalucía ingresó algo más de seis millones de euros. Entre los inmuebles enajenados se encontraban los antiguos pabellones de Japón (1,2 millones), Austria (600.000 euros) e Israel (545.000 euros) de la Expo 92 en Sevilla, o Villa Teresita (1,2 millones), en Granada.

Ese mismo año, en julio, se convocó la tercera subasta de patrimonio público en desuso. Se ponían a la venta 33 inmuebles, con un precio de salida de 81,4 millones de euros. En la mayor parte de los casos se trataba de suelos residenciales con mayor o menor desarrollo urbanístico, aunque también se incluían suelos para usos terciarios o dotacional. Son suelos que, desde 2012 y hasta principios de 2022, estuvieron incluidos en la encomienda de gestión de AVRA, que tenía el encargo de poner a la venta los suelos. La Dirección General de Patrimonio decidió recuperar la gestión directa de los suelos para impulsar su valorización, "debido a la falta de ingresos y el alto coste de la encomienda".

En dicha subasta se adjudicaron cuatro inmuebles, por un precio conjunto de 53,8 millones de euros. Entre otros, se vendieron los terrenos de la antigua fábrica de artillería Santa Bárbara, en Sevilla, por 27,4 millones, o el antiguo Cuartel de Mondragones, en Granada, por 15,1 millones de euros.

La cuarta subasta adjudicó siete inmuebles, que generaron para la Junta ingresos por algo más de siete millones de euros. Entre los inmuebles adjudicados en esta subasta se encontraban dos fincas rústicas de grandes dimensiones en La Rinconada y Aznalcázar (Sevilla) o la antigua sede de los juzgados de la calle Ollerías en Málaga.

Asimismo, en mayo de 2025 se convocó la quinta subasta, en la que se pusieron a la venta cinco inmuebles de uso turístico, tres villas turísticas --Fuenteheridos, Cazalla de la Sierra y Pinar de la Vidriera, en Huéscar-- cerradas desde hace más de diez años, y dos residencias de tiempo libre --las de Pradollano, en Granada, y Siles, en Jaén-- a cuya gestión directa ha renunciado la Junta de Andalucía por ser deficitaria. En esta subasta se vendieron por 832.113 euros las villas turísticas de Fuenteheridos, en Huelva, y Cazalla de la Sierra, en Sevilla, cerradas desde 2005 y 2006, respectivamente.

En la última subasta, cuyas pujas se abrieron esta semana, salían a la venta 28 lotes y se han adjudicado siete lotes, para los que se han presentado un total de nueve ofertas. El inmueble que se ha vendido por un mayor precio ha sido el antiguo complejo industrial Eurocei, en San Juan de Aznalfarache, por el que se pagarán 3,5 millones de euros, casi medio millón más que el precio de salida de la primera subasta.

La parcela de Entrenúcleos, en Dos Hermanas, se ha vendido por 2,4 millones de euros en segunda subasta --el precio de salida en segunda subasta era de 2,2 millones de euros--, y la parcela de la calle Pedagoga Rosa Roig de Jerez de la Frontera se ha adjudicado por un precio de algo más de 1,5 millones de euros, por encima del precio de salida en segunda subasta.