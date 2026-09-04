Moreno exige "conocer toda la verdad" del accidente de Adamuz y critica falta de "dimisiones" en Fomento

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno,durante el acto de inicio del curso político. A 04 de septiembre de 2026, en Alhaurín el Grande (Málaga, Andalucía, España). El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el preside - Álex Zea - Europa Press

ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha querido dejar claro este viernes que su gobierno seguirá exigiendo "hasta el último minuto conocer toda la verdad" del trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que "rompió la vida de decenas de familias españolas y andaluzas".

Moreno y el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, han intervenido, en Alhaurín El Grande, en el ya tradicional acto con huevos fritos que el PP de Málaga organiza coincidiendo con el inicio del curso político.

Ambos se han pronunciado sobre el hecho de que la Guardia Civil haya remitido a la autoridad judicial el Acta de Inspección Técnico Ocular del accidente ferroviario --que causó 46 muertos y más de 120 heridos el pasado 18 de enero-- donde se documenta de forma pormenorizada una "fractura transversal completa" en el carril derecho de la vía 1, localizada en la soldadura de unión entre dos tramos de raíl fabricados en distintas épocas, situados en el punto kilométrico (PK) 318+681 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

Ese documento, según Juanma Moreno, ha señalado "claramente que la infraestructura colapsó como consecuencia de que acumulaba daños desde hace tiempo, lo que, en castellano paladín, significa que no ha habido un mantenimiento suficiente de esas vías".

Ha agregado además que han pasado ya muchos meses del accidente y "no ha dimitido nadie": "Nadie del Gobierno de España ha tenido la dignidad y nadie ha tenido la responsabilidad de exigirle a alguno de los muchos responsables que hay en el Ministerio de Fomento que cese en su puesto".

Asimismo, ha denunciado que "no han colaborado con la justicia" ni con "el esclarecimiento de los hechos".

Un Gobierno central, a su juicio, "incapaz de tener transparencia, de mantener las infraestructuras y de dar estabilidad a una infraestructura que es básica, esencial y estratégica como la alta velocidad".