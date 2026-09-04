Feijóo tacha de "ministro indigno" a Puente y promete "verdad, reparación y justicia" a las víctimas de Adamuz

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el acto de inicio de curso político del PP-A en Alhaurín el Grande (Málaga). - ALEX ZEA/EUROPA PRESS

ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tachado este viernes al titular de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de "ministro indigno del ferrocarril y de las infraestructuras de España", y ha trasladado un mensaje público a las víctimas del accidente de tren de Adamuz (Córdoba) del pasado mes de enero para prometerles que tendrán "verdad y reparación", y que "se hará justicia" tras dicho siniestro en el que murieron 46 personas.

El líder del PP se ha pronunciado así durante su intervención en el acto de inicio del curso político que el PP andaluz ha celebrado en Alhaurín el Grande (Málaga) con la participación también del presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Feijóo ha realizado dicho comentario sobre Óscar Puente después de que la Guardia Civil haya remitido a la autoridad judicial el Acta de Inspección Técnico Ocular del referido accidente ferroviario de Adamuz, que causó 46 muertos y más de 120 heridos el pasado 18 de enero.

Dicho acta documenta de forma pormenorizada una "fractura transversal completa" en el carril derecho de la vía 1, localizada en la soldadura de unión entre dos tramos de raíl fabricados en distintas épocas, situados en el punto kilométrico (PK) 318+681 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

En un mensaje en redes sociales, el ministro de Transportes tachaba de "bulo" que exista un nuevo informe de la Guardia Civil, y sostuvo que solo se trata de un acta de inspección ocular que no añade nuevas conclusiones.

"Bulo. No hay ningún informe. Solo un acta de inspección ocular, nueve meses después, que no añade nada nuevo ni establece ninguna conclusión. Para eso están las periciales, que aún siguen sin practicarse. Y los carriles, que siguen sin ir al laboratorio", señaló Óscar Puente este jueves.

En este contexto, Feijóo ha criticado que Puente fue quien "dijo" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "había solucionado la crisis de Ceuta en 48 horas", y le ha afeado que este jueves "calificó de 'bulo' el informe de la Guardia Civil sobre las causas del accidente".

"Dijo que era un bulo la rotura de la vía, que era un bulo el mantenimiento ineficiente, que era un bulo que había sido un problema con la velocidad en ningún tramo, y todo resultó ser cierto", ha comentado Feijóo sobre el ministro de Transportes antes de apostillar que "aquí la única fábrica de bulos que existe en España es el Gobierno".

"Y la única verdad es que Óscar Puente es un ministro indigno del ferrocarril y de las infraestructuras de España", ha aseverado también el líder del PP antes de mandar su "cariño a las víctimas de ese accidente" de Adamuz, a quienes ha querido trasladar que "tendrán la verdad y la reparación, y que se hará justicia" tras dicho siniestro.