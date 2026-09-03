Los peritos de Adamuz señalan que un defecto de 6,4 mm en el carril pudo contribuir a la rotura del mismo

Archivo - Uno de los vagones del tren Iryo que descarriló en Adamuz. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los tres peritos judiciales designados por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, han señalado que un "defecto de nivelación" detectado en "octubre de 2025", un 'bache' de 6,4 mm en el carril derecho de vía 1, por donde circulaba el Iryo, pudo contribuir a la rotura de la vía.

Según un informe pericial en respuesta a una providencia de la jueza, al que ha tenido acceso Europa Press, los investigadores han señalado que cuando "una rueda cae en el 'bache' de -6,4 mm del carril derecho de vía 1, punto kilométrico 318+682, el eje entero se inclina hacia ese lado" y al "recuperar la posición horizontal, milisegundos después, la rueda derecha golpea en el carril izquierdo (efecto balancín)".

En este contexto, remarcan que "la interacción entre ambos carriles es constante debido a la rigidez de los ejes de este tipo de trenes y a la transferencia de cargas, a través de las traviesas, produciendo amplificación del daño por fatiga", afectando a la "zona más débil, como puede ser la unión soldada".

Así las cosas, los peritos creen que la evolución de este defecto pudo acelerar o provocar la fractura de la soldadura aluminotérmica del raíl, ya que "las soldaduras son la parte más débil de la estructura mixta que forman los carriles y las traviesas", explicando que "las soldaduras ferroviarias modifican la estructura metalúrgica del acero del carril", de modo que si "en el carril izquierdo existiera un microdefecto interno invisible (como un poro, una falta de fusión o incluso un descenso de la vía), las cargas dinámicas no previstas y causadas por el descenso del otro carril aceleran la fatiga del material", lo que "puede provocar que las microgrietas se propaguen mucho más rápido hasta incluso poder fracturar la unión de los carriles".

En su escrito, los investigadores también han señalado que es "necesario intentar conseguir el registrador de datos Deuta, y que Renfe confirme cuantos, dónde estaban alojados, y qué tipo de información registraban redundante y no redundante" con los registradores jurídicos JRU Haslerrail.

Igualmente, han advertido de que no pueden dar un diagnóstico al hecho de que se produjera un "fallo castastrófico total" a pesar de que las 114 soldaduras del sector fueran declaradas 'aptas' menos de un año antes del accidente, pues "son varios los factores que han podido influir" en el siniestro, al igual que "a día de hoy no se puede determinar" la posibilidad de que el ensayo de ultrasonidos no detectara un defecto interno.

Al respecto, los peritos han detallado que "la técnica de ultrasonidos tiene una fiabilidad del 95% para una fisura media", pero "a medida que disminuye el tamaño de ésta, disminuye su fiabilidad". Además, "existen varios factores que afectan al ensayo, como el modelo de maquinaria usada o la experiencia y capacitación del analista".

TRASLADO DE LOS VAGONES

Por otro lado, en el documento remitido a la jueza, los peritos señalan, con respecto a la petición de Iryo para el desprecinto y revisión previa para el traslado de los coches del 1 al 5 hasta la base de mantenimiento de La Sagra (Toledo), que "no existe ningún impedimento para las labores de verificación de su estado para el traslado", aunque creen "importante hacer una inspección visual de los mismos antes de que se realicen esas operaciones".

Al hilo de ello, han añadido que estando los vagones "en su ubicación actual es probable que la capacidad de ver ejes y ruedas esté muy limitada", por lo que proponen ser avisados "del día en que se iniciarán esas labores de verificación para que, bien horas o el día antes", puedan "verlos e incluso puedan ser desplazados para mejorar el acceso a ruedas y ejes".

En cualquier caso han subrayado la importancia de que "una vez realizadas las verificaciones para el transporte, se deberá presentar el programa de marcha detallado y acreditarse que no se va a alterar ningún dato importante para la investigación".