El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, atiende a los medios tras participar en un foro organizado por el diario digital 'El Confidencial' en Sevilla. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha exigido este martes al Gobierno de España que aporte "toda la información" que tenga a las comunidades autónomas sobre el "fracaso" que se ha producido con el funcionamiento de las pulseras telemáticas para maltratadores, así como ha considerado que "alguien" en el seno del Ejecutivo "debería asumir responsabilidades en un caso tan grave" como el que, en opinión del presidente andaluz, es este asunto.

Así lo ha manifestado Juanma Moreno a preguntas de los periodistas en una atención a medios tras participar en un foro organizado por el diario digital 'El Confidencial' en Sevilla, tras explicar además que por parte de la Junta de Andalucía están "verificando" los datos que tienen al respecto del funcionamiento de estas pulseras.

El presidente de la Junta ha considerado "evidente" que en relación a este asunto "ha habido un problema grave porque han fallado esas pulseras, que es un elemento fundamental en la seguridad de las víctimas de violencia machista".

Con todo, ha agregado que "lo más inquietante" para él, "como presidente de un gobierno, es que el Gobierno de España haya faltado la verdad, que haya ocultado la verdad durante un tiempo en vez de reconocer el error".

"Creo que estamos ante una situación muy grave que, sin duda alguna, tiene que llevar a tomar decisiones en el ámbito del Gobierno de España y que algunos asuman sus responsabilidades", ha incidido Juanma Moreno antes de agregar que "no se puede estar todos los días dándose golpes en el pecho diciendo que ellos --en alusión a los socialistas-- son unos representantes máximos en la defensa de las mujeres y de la igualdad de las mujeres, y después tener leyes como el 'sí es sí', y tener después este fracaso".

Y es que, según ha enfatizado el presidente de la Junta, en este caso se ha producido "un fracaso en términos de credibilidad que ha generado muchos problemas y, sobre todo, mucho sufrimiento a muchas mujeres que se han visto absolutamente vulnerables".

Moreno se ha declarado "sorprendido", y ha apuntado que ha estado "callado hasta el día de hoy esperando una explicación, porque a mí no me gusta atacar al Gobierno por atacarlo", ha indicado.

EL PSOE "USA LA IGUALDAD COMO INSTRUMENTO ELECTORAL"

Dicho esto, ha apostillado que lleva "escuchando lecciones de igualdad y de moral prácticamente toda" su vida, desde que era "niño, por parte de un partido político --en alusión al PSOE--, que desde mi punto de vista, y hoy lo creo cada vez más, usa la igualdad como un instrumento electoral exclusivamente", y que "no pone ni la determinación, ni los recursos, ni el tiempo a favor de esa lacra que es la lucha contra la violencia de género", ha añadido el presidente 'popular' andaluz.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha concluido subrayando que "estamos ante una situación muy grave" sobre la que "debemos tener toda la información", y ha aprovechado la atención a medios para exigir "al Gobierno de España toda la información comunidad por comunidad y territorio por territorio", para "saber exactamente qué es lo que ha sucedido".

Además, ha considerado que "alguien" del Gobierno "debería asumir responsabilidades en un caso tan grave como el que estamos viviendo, que ha llevado a la desesperanza, al descrédito y al sufrimiento a decenas de miles de personas", y en ese punto ha subrayado que "el que tiene una madre que ha sido víctima de violencia de género", o una hermana en esa situación "también sufren" con ello.