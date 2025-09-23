Andalucía ve "preocupante" el fallo de las pulseras telemáticas y "más grave" que ministros lo "tilden de "bulo"

Archivo - La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, durante la presentación de la campaña. A 09 de julio de 2025, Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, Loles López, ha calificado como "preocupante" la situación de las pulseras telemáticas para maltratadores, aunque a su parecer, es "mucho más grave" que "haya ministros y ministras que lo tilden de bulo".

"Ese es el Gobierno que tenemos en España", ha apuntado López este martes en el Senado, en Madrid, donde ha apostillado que el Ejecutivo central actúa de forma que "si hay un problema, se ignora. Si el problema se agrava, se oculta", y finalmente si los medios de comunicación "lo sacan a la luz, lo tildan de bulo".

Asimismo, la consejera ha sostenido --en declaraciones recogidas por Europa Press, que "tan perjudicial es negar el daño que le están haciendo estas políticas a las mujeres como negar la existencia de la violencia de género".

Así, ha insistido en que "estamos muy acostumbrados" a ver tanto al PSOE como a Vox "en este bipartidismo", y bajo su opinión, además de ser "perjudicial", no tendría que tener cabida "ni el negacionismo de unos, ni el radicalismo de otros, que utilizan a las mujeres como arma arrojadiza".

Del mismo modo, la consejera ha defendido que las mujeres "no necesitamos que nos tutelen. Ningún hombre ni ningún partido", asegurando que estas situaciones "van de libertad para pensar, para expresarte, para comportarte".

"Los hombres, por el hecho de ser hombres, no son el problema. El problema es el cobarde que agreda a una mujer. Los hombres son parte de la solución y esto se construye desde la unidad de toda la sociedad", ha comentado, toda vez que ha incidido en que "tampoco hay igualdad si las mujeres, además de nuestra vida profesional, nos tendremos que encargar del cuidado de los mayores, del cuidado de los niños, del trabajo de la casa y de la carga emocional que se supone".

Tras ello, López ha concluido expresando "hemos conquistado muchos derechos", pero todavía "nos queda la revolución de lo invisible", y el PP "lo quiere construir con los hombres y desde la unidad".

Al finalizar estas declaraciones, la consejera ha intervenido en una comisión del Senado, en la que ha apostillado que "para ser feminista no hay que ser socialista", además de que "no valen los rescursos si fallan los principios".

En contexto, la Fiscalía General del Estado (FGE) alertaba el pasado miércoles de absoluciones por fallos en las pulseras telemáticas de maltratadores, algo que se incluía en su Memoria correspondiente al 2024. En más detalle, Andalucía cuenta, a fecha de julio de este año, con más de 1.600 pulseras telemáticas para maltratadores activas, según las estadísticas de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género consultadas por Europa Press.