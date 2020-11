Moreno insiste en buscar un acuerdo "máximo" en el Presupuesto y Vox no entiende que quiera el consenso con el PSOE-A

SEVILLA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha insistido este jueves ante el Pleno del Parlamento en la necesidad de intentar "llegar a un acuerdo máximo" sobre el Presupuesto de la comunidad para 2021, en esta situación de crisis sin precedentes por la pandemia del coronavirus, mientras que Vox, socio de investidura, ha expresado que no puede entender que quiera "alcanzar un consenso" con el PSOE-A, el causante de que el paro sea un problema estructural de la comunidad y de que estuviera "sumida en el atraso y la pobreza".

Durante su debate con el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, ante el Pleno del Parlamento, el presidente ha defendido que su Gobierno ha presentado unos Presupuestos para el próximo año que tienen el "máximo rigor" y en los que no hay ningún planteamiento de "gastar por gastar".

Moreno ha hecho esta puntualización al hilo de que Hernández le haya advertido de que Vox no apoyará unos Presupuestos en los que se "malgasten cientos de millones de euros en políticas que no sirven para nada".

El presidente ha recalcado que las cuentas del próximo ejercicio son "completamente realistas" y están diseñadas para reactivar la economía, mejorar la capacidad sanitaria y hacer la educación del futuro que necesita Andalucía, vinculada también a la formación y el empleo.

Ha agregado que hay una apuesta clara y decidida por la creación de empleo, a lo que también se contribuye no subiendo impuestos, sino bajándolos; quitando trabas burocráticas; recuperando la formación profesional para el empleo, o impulsando la empleabilidad a través de líneas de ayuda, según ha dicho.

El presidente también ha querido dejar claro el apoyo de su Gobierno a los trabajadores autónomos, apuntando que se está trabajando en una nueva orden de ayudas y ha reconocido las aportaciones de Vox en esta materia.

En este contexto, Juanma Moreno ha recalcado que estamos en una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes que "nos obliga a todos a intentar llegar a un acuerdo máximo" sobre el Presupuesto de la comunidad para 2021, "por encima de las diferencias políticas". Ha señalado que los ciudadanos que sufren esta situación de crisis miran a este Parlamento con la esperanza de que los grupos políticos sean capaces "al menos en unos presupuestos en una pandemia", de estar "a la altura histórica que les corresponde" a cada uno.

Ha indicado que esta oportunidad se puede "malgastar con guerrillas políticas y juegos de confrontación que no van a valer absolutamente para nada" o se puede hacer "algo sensato", como es "buscar puntos intermedios donde todos podamos sumar"

"Desde la colaboración de todos podremos salir de la crisis, si no o va a ser muy difícil", según ha dicho el presidente, convencido de que "estaremos todos a la altura que nos demandan los andaluces".

Por su parte, Alejandro Hernández ha dicho a Moreno que no pueden entender que quiera alcanzar un consenso con el PSOE-A, el partido "causante de que el paro sea un problema estructural" de la comunidad y de que estuviera "sumida en el atraso y la pobreza", mientras que durante los gobiernos socialistas se gastó dinero público en "prostíbulos y drogas".

"No ponemos cordones sanitarios, pero no vamos a apoyar unos Presupuestos en los que se malgasten cientos de millones de euros en políticas que no sirven para nada", ha dicho Hernández, quien ha agregado que hay que apostar claramente por la colaboración

público-privada y por la formación dual en materia de empleo.

Asimismo, ha querido dejar claro que no apoyarán unos Presupuestos donde los autónomos no tenga el apoyo y amparo necesario de la Junta para llevar a cabo su actividad.

Ha indicado que desde el año 2003 a 2020, Andalucía contó para formación y políticas activas de empleo con 23.500 millones que, sin embargo, durante los gobiernos del PSOE-A no sirvieron para su objetivo.