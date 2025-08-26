Moreno lamenta la muerte del cantante Manuel de la Calva y reivindica la "carrera gloriosa" del Dúo Dinámico

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene desde el atril en el marco de una visita institucional realizada al Ayuntamiento de Archidona (Málaga). A 26 de agosto de 2025, en Archidona Málaga (Andalucía, España). El presidente de la - Álex Zea - Europa Press

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado este martes el fallecimiento del cantante Manuel de la Calva (Barcelona, 1937), integrante del Dúo Dinámico, que ha muerto a los 88 años de edad, según ha informado su compañero Ramón Arcusa en una publicación en las redes sociales del grupo.

Juanma Moreno ha compartido desde su cuenta en la red social 'X' dicha publicación, y ha proclamado que "el Dúo Dinámico ha dejado canciones inolvidables en la memoria musical de nuestro país".

"Siento mucho el fallecimiento de Manolo de la Calva", ha escrito el presidente de la Junta, que desde el mismo mensaje en la citada red social ha enviado "un fuerte abrazo" a la familia del cantante "y a su compañero inseparable Ramón Arcusa, con el que compartió una carrera gloriosa".

Manuel de la Calva conoció a Ramón Arcusa en la empresa de motores de aviación Elizalde donde ambos habían entrado a trabajar. Siendo todavía unos adolescentes se unieron para emular a los ídolos de su época y, así, en los últimos días de 1958, se presentaron por la radio en público, bautizados como The Dynamic Boys, que el presentador del programa castellanizó como Dúo Dinámico.

El grupo es autor de éxitos tan populares como 'Quince años tiene mi amor', 'Quisiera ser', 'Perdóname', 'Mari Carmen', 'Esos ojitos negros' o 'Amor de verano'.

En 2014, el dúo recibió el Grammy Latino a la Excelencia Musical, en reconocimiento a su trayectoria, que se sumó a otros galardones como la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2010) o la Medalla de Honor de SGAE (2024).

Paralelamente a su carrera en el Dúo Dinámico, Manuel de la Calva fue también compositor, arreglista o productor para otros artistas --como Julio Iglesias, Camilo Sesto, Nino Bravo o Massiel--, y llegó a registrar más de 560 títulos en SGAE, entidad de la que fue socio desde octubre de 1960.