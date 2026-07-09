Moreno se marca como objetivo "encapsular" a su nuevo Gobierno PP-Vox ante la "confrontación partidista y electoral"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a su llagada para informar a los medios de comunicación sobre la estructura y composición del nuevo gobierno. A 9 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El presidente de la Junta de Andalucí - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha marcado como objetivo "encapsular" a su nuevo Gobierno, donde PP-A y Vox forman coalición, ante la "confrontación partidista y electoral", sobre todo, cuando el próximo año se celebrarán elecciones municipales y también tocan los comicios generales, que no tienen fecha.

Así se ha pronunciado Juanma Moreno este jueves en la comparecencia que ha hecho ante los medios de comunicación para dar a conocer la composición de su nuevo Gobierno, cuatro días después de su toma de posesión como presidente de la Junta de la XIII Legislatura y donde hay un miembro de Vox, Manuel Gavira, como vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.

Para Moreno, se inicia una nueva etapa en Andalucía basada en un acuerdo entre PP-A y Vox "sólido, legítimo, transparente, plenamente democrático, nacido de la voluntad popular y diseñado con el objetivo principal del bienestar de todos los andaluces". "Este no es un gobierno de unos contra otros, es un gobierno de estabilidad, que es algo fundamental para Andalucía, a la que ha sentado muy bien la estabilidad" que ha habido en los últimos cuatros años, con un gobierno de mayoría absoluta del PP-A que ha supuesto "crecimiento económico, creación de empleo, desarrollo y bienestar social", según ha añadido.

Ha asegurado que su ejecutivo "nace con una garantía de estabilidad institucional, que es un acuerdo por cuatro años", que garantiza la aprobación de los presupuestos para 2027, 2028, 2029 y 2030, además de proyectos de ley y decretos. "Un Gobierno de estabilidad para gobernar para todos, desde el absoluto respeto, como no puede ser de otra manera, a nuestro Estatuto de Autonomía para Andalucía y a nuestra Constitución", ha sentenciado el presidente.

Asimismo, ha querido dejar claro que "la vía andaluza no es una frase hecha, sino una realidad y una forma de gobernar" y ha garantizado que su nuevo gobierno "viene a sumar, no viene a dar pasos atrás, ningún tipo de paso atrás": "Este gobierno viene a impulsar a Andalucía hacia adelante como han hecho los gobiernos". Ha añadido que el rumbo de esta comunidad está "firmemente definido por la moderación, por el diálogo social, y por el respeto absoluto a nuestras instituciones y a nuestros adversarios y a aquellos que no piensan como nosotros".

"Frente a quienes intenten alimentar el ruido, la desinformación, la confrontación o el miedo, nosotros vamos a responder con hechos, con gestión y con la defensa inquebrantable de la convivencia", ha recalcado Juanma Moreno, insistido en que está al frente de un gobierno "estable, seguro y que viene a hacer progresar", tratando de dar "la mejor respuesta posible a las demandas de los andaluces".

Tras estas consideraciones, Moreno, a la pregunta de si los procesos electorales que se avecinan podrían afectar a la estabilidad de su gobierno al estar conformado por dos formaciones distintas, ha indicado que "es verdad que tener procesos electorales no ayuda", porque, al final, "tensionan" y no dejan de ser una "confrontación electoral entre partidos".

Además, según ha añadido, los próximos procesos electorales de "alto voltaje" llegan "muy rápido", "prácticamente en meses". Ha indicado que, a pesar de que es consciente de que coyuntura "no favorece un buen clima", se queda con las palabras del dirigente andaluz de Vox y nuevo vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira, sobre que son un socio "fiable y socio estable" y que esto es "un compromiso a cuatro años".

"Y además se hace desde el respeto; Vox es Vox y el PP es el PP, y Vox no puede imponerle al PP muchas de sus tesis o de sus pensamientos, ni el PP puede pretender imponer a Vox su manera de ver la sociedad, y eso se verá en las campañas", ha agregado Juanma Moreno.

"Mi opción y mi objetivo como presidente es encapsular al Gobierno y siempre voy a estar trabajando para encapsularlo de la confrontación partidista y de la confrontación electoral", ha sentenciado el presidente.

CONTENIDO DEL ACUERDO PP-VOX

Respecto al contenido del acuerdo de gobierno que ha suscrito con Vox y que está generando fuertes críticas desde PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía (la oposición) en términos de "retrocesos" y "desmantelamiento" de servicios públicos o por el concepto de prioridad nacional, Juanma Moreno ha indicado que en el documento no hay nada que a él le genere "controversia" y ha calificado de "disparatadas" algunas de las consideraciones que se han hecho por parte de los partidos de izquierdas, como que se va a crear "un servicio anti inmigración tipo ICE, de los Estados Unidos de Trump" con el futuro "servicio de verificación del padrón para luchar contra el fraude" incluido en el acuerdo.

"Es algo que a mí me parece muy razonable", ha indicado Moreno, quien ha planteado si a "alguien le parece mal que comprobemos que las personas que dicen estar empadronadas en un sitio viven efectivamente ahí".

"No existe nada en lo que haya una controversia con respecto a lo que nosotros hemos defendido a lo largo de los últimos años", ha dicho Juanma Moreno sobre el acuerdo con Vox, insistiendo en el "estricto cumplimiento" del Estatuto de Autonomía y de la Constitución.

A la cuestión que se le ha formulado sobre si hay negociaciones con Vox sobre otros asuntos que no están recogidos en los 150 puntos del acuerdo, como la presencia de esa formación en determinados órganos o en Canal Sur, ha respondido que ve "legítimo y razonable" que quiera aumentar su presencia en órganos de representación también parlamentaria y en el ámbito de la cadena autonómica, y, por tanto, hay un "diálogo abierto" en esa materia.

Juanma Moreno también ha descartado una comparecencia en el Parlamento para explicar el contenido del acuerdo con Vox, como le han exigido los tres partidos de izquierdas. "No ha sucedido en ningún sitio, en ninguna comunidad autónoma ni, por supuesto, en el propio Gobierno de España", ha señalado Moreno sobre los acuerdos que se han alcanzado entre partidos en otros ámbitos y ha defendido la "absoluta transparencia" del contenido del acuerdo con Vox.

Para Moreno, pedir su comparecencia en el Parlamento para que explique el acuerdo no es "más que una maniobra política por parte de los grupos de la oposición con el objeto de erosionar al Gobierno e intentar distorsionar los acuerdos".

REPULLO SIGUE COMO SECRETARIO GENERAL DEL PP-A

Juanma Moreno también ha sido cuestionado sobre por qué no ha contado con el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, como consejero en su nuevo gobierno, a lo que ha respondido que, aunque lo podría haber sido porque "tiene capacidad de sobra, talento y el perfil perfecto para poder asumir" cualquier competencia, está haciendo una "función muy importante" como número dos del partido y no le parecía razonable que cuando se avecinan dos comicios tan importantes como unas municipales y generales se cambie a una persona que está "rodada" en afrontar procesos electorales.

Ha señalado que le consta que Repullo está "contento" como secretario general del PP-A y ha insistido en que no se le pasaba por la cabeza hacer un cambio en el partido de esa envergadura con dos procesos electorales tan importantes por delante.