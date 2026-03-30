Moreno, "muy prudente" ante las encuestas, augura unas elecciones "reñidas y complejas": "Queda mucho trabajo"

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, este Lunes Santo, en Granada - ARSENIO ZURITA-EUROPA PRESS

GRANADA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, se ha mostrado este lunes "muy prudente" ante las encuestas que han empezado a salir con motivo de las elecciones autonómicas del 17 de mayo y en las que se apunta la posibilidad de que revalide la mayoría absoluta. Ha augurado unas elecciones "reñidas y complejas", de manera que aún queda "mucho trabajo" por delante.

En declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a Granada este Lunes Santo, Juanma Moreno ha indicado que él siempre valora los sondeos que publican los medios de comunicación con "mucha prudencia".

"Siempre me alegra que las distintas encuestas que van haciendo los medios de comunicación, al final, nos den que hay un respaldo mayoritario a la opción que yo represento, lo que me llena de satisfacción y de ilusión para seguir trabajando", ha expresado el presidente, quien ha insistido en que, no obstante, hay que ser "muy prudente" ante los sondeos.

Según ha agregado, quedan todavía "muchos días para las elecciones, que van a ser reñidas y complejas", y, por tanto, "nos quedan muchas horas de trabajo, muchos días de muchos kilómetros y mucha presencia".

Ha indicado que él va a intentar "ilusionar lo máximo posible a los ciudadanos" y que sean conscientes de "lo que nos jugamos" en Andalucía, donde "vivimos con una estabilidad política e institucional muy interesante para la convivencia que se puede perder el próximo 17 de mayo". "Espero y deseo que no se pierda esa mayoría de estabilidad y de serenidad que hemos disfrutado estos cuatro años", ha recalcado.