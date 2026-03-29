PP-A podría revalidar su mayoría absoluta en Andalucía y PSOE-A y Vox repetir resultados de 2022 según un sondeo de GAD3

Juanma Moreno interviene en la reunión de la Junta Directiva Autonómica del PP en Sevilla. A 25 de marzo de 2026, en Sevilla (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP-A liderado por Juanma Moreno podría revalidar en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo la mayoría absoluta que consiguió en los anteriores comicios del 19 de junio de 2022, según una encuesta de GAD3 para el diario 'ABC' que pronostica también que el PSOE-A y Vox casi repetirían los resultados de aquella cita con las urnas.

Se trata de una encuesta realizada con 1.002 entrevistas telefónicas entre los pasados días 24 y 27 de este mes de marzo, después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunciara la convocatoria de elecciones en Andalucía para el 17 de mayo, y de la que 'ABC de Sevilla' ha avanzado este domingo por la noche los datos de intención de voto en su página web, consultada por Europa Press.

De acuerdo a este sondeo, el PP-A obtendría entre 54 y 57 diputados frente a los 58 que logró en 2022, una horquilla que le abre la puerta a revalidar su mayoría absoluta, que en el Parlamento andaluz se alcanza con 55 escaños. Los 'populares' obtendrían un 43,6% de votos, cinco décimas más que en 2022.

Por su parte, el PSOE-A ahora liderado por María Jesús Montero como secretaria general y candidata a la Junta acapararía el 23,8% de los votos --tres décimas menos que en 2022-- y obtendría entre 29 y 30 escaños, cifra esta última que fue la que obtuvo la candidatura de Juan Espadas en las elecciones de 2022, cuando los socialistas obtuvieron su peor resultado en unos comicios autonómicos andaluces.

Como tercera fuerza más votada en las próximas elecciones andaluzas repetiría Vox, que casi igualaría los resultados de 2022, con un 13,6% de votos --una décima más que entonces--, y entre 14 y 15 diputados, que serían los mismos o uno más que los conquistados en la anterior cita con las urnas.

Por detrás se situaría la coalición Por Andalucía, que tiene en el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, su candidato a la Junta, y que obtendría un 6,7% de votos y cinco diputados, los mismos que en 2022, mientras que Adelante Andalucía, formación liderada por José Ignacio García, vería mejorado su porcentaje de votos en 1,5 puntos respecto a hace cuatro años, lo que le permitiría conseguir entre cuatro y cinco escaños en el Parlamento andaluz, frente a los dos logrados en 2022.