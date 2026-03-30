PSOE garantiza que María Jesús Montero seguirá de 'número dos' “indiscutiblemente” y resta valor a los sondeos andaluces

Archivo - La vicesecretaria general del PSOE y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero (d), durante su intervención en el acto. A 19 de mayo de 2023, en Huelva (Andalucía, España). - A. Pérez - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PSOE y secretaria Federal de Estudios y Programas, Enma López, ha confirmado este lunes que la exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda y actual candidata del partido a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, es y seguirá siendo "indiscutiblemente" la vicesecretaria general del PSOE.

Además de mantener estas funciones de 'número dos' de la formación a nivel estatal, es secretaria general en Andalucía y diputada en el Congreso. El escaño lo mantendrá hasta constituirse el Parlamento andaluz para no perder su plaza como funcionaria, según explicó la propia Montero en la sesión de control del pasado miércoles en la Cámara Baja.

Preguntada en la rueda de prensa por las encuestas que dejan a los socialistas como tercera fuerza en algunas provincias en los comicios andaluces del próximo 17 de mayo, por detrás de Vox, Emma López no ha querido valorarlas pero ha respondido en los últimos procesos electorales el Partido Socialista "ha obtenido siempre un resultado mejor" que el que le atribuían sondeos previos, "como se ha visto en los últimos tiempos".

"LAS ENCUESTAS QUIEREN DESMOVILIZAR AL VOTANTE SOCIALISTA"

La portavoz socialista ha añadido habrá "una batalla muy fuerte" este 17M en Andalucía y que estas últimas encuestas pretenden "desmovilizar" al votante socialista, algo que, a su juicio, no van a conseguir, ya que su partido concurre con "la mejor candidata posible" con el objetivo de ganar.

Además, ha defendido que el partido afronta los comicios un proyecto "espectacular" con una oposición "muy bien hecha" durante estos últimos años al gobierno autonómico del PP de Juanma Moreno Bonilla". "Y nosotros a lo que vamos es a ganar. No estamos preocupados por ningún sorpasso", ha remarcado.

López ha insistido en que en los ciudadanos se juegan "algo importantísimo, que es la sanidad de todos los andaluces" y ha subrayado que no va a "luchar contra esas encuestas".

