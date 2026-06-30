Moreno no logra la investidura al primer intento y volverá a someterse a votación el próximo jueves

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno (c), tras intervenir en la segunda jornada del debate de investidura con las replicas de los portavoces de los cinco grupos parlamentarios. A 30 de junio de 2026 en S - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, no ha logrado ser investido jefe del Ejecutivo andaluz de la XIII legislatura en la primera votación que se ha celebrado este martes ante el Pleno del Parlamento, ya que sólo ha tenido los votos a favor de su partido, 53, frente a los 56 votos en contra de PSOE-A, Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía.

El PP-A (que se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, con 53 diputados obtenidos en las elecciones del 17 de mayo) y Vox (15 escaños) llevan negociando unas cuatro semanas para tratar de alcanzar un acuerdo para la investidura de Moreno y la gobernabilidad de Andalucía, si bien hasta ahora no se ha hecho público ningún acuerdo, lo que se ha reflejado en la votación de este martes.

El debate de investidura arrancó ayer lunes a partir de las 12,00 horas con la intervención de Juanma Moreno para exponer su programa político y ha concluido este martes con la votación, que se ha iniciado en torno las 18,30 horas, por llamamiento de cada uno de los diputados para que se pronunciaran a viva voz. En la jornada de este martes se han producido las intervenciones de los portavoces de los cinco grupos parlamentarios, que han sido replicadas por Moreno de manera individual.

Tras esta primera votación fallida para la investidura de Moreno, habrá una segunda votación a las 48 horas, esto es el jueves, a las 19,00 horas. Moreno requerirá ya en esta ocasión al menos, la mayoría simple del Parlamento, de manera que necesita por lo menos cuatro abstenciones de otra formación, concretamente, de Vox, como él mismo dijo ayer en su discurso.

La dirección nacional de Vox fue la primera que ayer avanzó el probable no a la investidura de Juanma Moreno este martes, cuando ya ha sido confirmado de manera definitiva por el portavoz de ese partido en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, en su discurso en el debate.

Si transcurridos dos meses desde esta primera votación, Moreno no lograra ser investido presidente de la Junta, se disolvería la Cámara y se convocarían nuevas elecciones, que serían a finales de octubre.

Gavira ha trasladado un "mensaje optimista" sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con el PP-A de cara a la segunda votación de investidura del jueves.

Manuel Gavira ha insistido en señalar que "primero" se negocian "las medidas", para ver cómo "mejorar la vida de los andaluces", y después se aborda "quién las ejecuta", en relación a la posibilidad de que Vox formara parte del próximo Gobierno andaluz.

La prioridad nacional, "poner fin a las políticas derivadas del fanatismo climático", la desregulación, y "acabar con las puertas abiertas a la inmigración masiva" son algunas de las demandas de Vox de cara a su acuerdo con el PP-A y que Gavira ha destacado en su intervención ante el Pleno.

Por su parte, Juanma Moreno, en su turno de réplica a Gavira, ha lamentado el voto contrario de Vox a su investidura este martes y ha confiado en que en la votación que se producirá el jueves sí cuente con su apoyo. "Tenemos la responsabilidad de llegar a un acuerdo, lo antes posible y, desde luego, no va a faltar voluntad por parte de mi grupo político", ha señalado Juanma Moreno.

"Lamento que hoy, cuando se produzca la votación en esta cámara, no haya una actitud positiva por parte de ningún grupo y de manera especial del grupo de Vox. Lo lamento porque creo que sí se podían haber dado esas condiciones para que hoy mismo pudiéramos tener gobierno", ha expresado Juanma Moreno, que ha confiado en que de cara a la segunda votación, PP-A y Vox dialoguen con "máxima intensidad y máxima serenidad y racionalidad para intentar alcanzar un acuerdo".

Ha insistido en que Andalucía "no tiene un minuto que perder", sobre todo, para empezar a elaborar los presupuestos de 2027.

INTERVENCIONES PARTIDOS DE LA IZQUIERDA

Por su parte, la secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista, María Jesús Montero, ha considerado que lo vivido durante el debate de investidura es "un fraude", porque en él no se está abordando el contenido del acuerdo que ha augurado que los 'populares' van a suscribir con Vox, sobre el que el candidato "escurre el bulto" y que le da "vergüenza" porque supone que, con él, se le cae la "marca" política que se había construido.

Ha reprochado a Moreno que emplee "circunloquios que no llevan a ningún lado, que transitan lugares comunes", y que no detalle "qué proyecto" quiere que le vote el Parlamento y que "presenta por Andalucía".

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha retado este martes a Juanma Moreno a dejar de "ponerse de perfil" ante Vox con "muy poca altura política", y a sostener que el principio de "prioridad nacional" por el que apuesta dicha formación es "un invento racista".

A su juicio, empieza "un tiempo nuevo" para Juanma Moreno tras perder la mayoría absoluta, y que con sus negociaciones con Vox se le va a caer el "disfraz de Juanma el moderado" que le envolvía como a un "personaje", y ahora "aparece el traje impecable de Moreno Bonilla, el del Partido Popular de toda la vida".

El portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha calificado en su intervención en el debate de investidura a Moreno, como "un peón en el tablero" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, comparando la situación del líder andaluz con la de otros presidentes autonómicos del PP como María Guardiola o Alfonso Fernández Mañueco que han firmado acuerdos de gobierno con Vox en sus respectivas comunidades.

"Usted quiere ser diferente, pero le han dicho que no, que aquí hay que cumplir la hoja de ruta", ha trasladado Maíllo a Moreno.

El portavoz del grupo parlamentario popular, Toni Martín, ha pedido a Vox el apoyo para Juanma Moreno, en la primera votación de este martes, pese al anuncio de que no lo harían.