Moreno pide colaboración ciudadana para evitar incendios y asegura que se está siguiendo a algunos "pirómanos"

Vista aérea del incendio de Almonaster la Real (Huelva). - INFOCA

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha hecho este miércoles un llamamiento a la colaboración ciudadana para evitar los incendios en este verano de alto riesgo y ha asegurado que ya se está siguiendo a algunos "pirómanos" que cuando sean pillados "se la van a llevar entera".

Durante su intervención ante la Junta Directiva Autonómica del PP-A, en Sevilla, Juanma Moreno ha manifestado que Andalucía cuenta con "los mejores efectivos que pueda haber en España", con 4.700 efectivos en el Plan Infoca, con 108 autobomas, el 84% de última generación, 11 nodrizas y 43 medios aéreos, que no hay comunidad autónoma que tenga cuarentena. Ha defendido que la Junta, desde hace ya tiempo, gasta "mucho más recursos en prevención que en extinción, que es el camino correcto".

Pero aunque se cuente con ese amplio dispositivo, también es fundamental la ayuda del conjunto de la sociedad, según Moreno, que ha pedido a los ciudadanos que extremen las precauciones, por ejemplo, cuando se trabaja en una obra con manipulación de máquinas o evitando hacer barbacoas o fogatas o no tirar cristales en el monte que hacen efecto lupa.

Asimismo, ha pedido que, cuando haya una actitud sospechosa por parte de alguna persona, den el aviso, y ha dicho que ya se está siguiendo a algunos pirómanos: "como los pillemos, se la van a llevar entera".

Juanma Moreno ha pedido la colaboración máxima de todos los ciudadanos ante las instrucciones y órdenes que se den desde las instituciones y servicios de emergencia en caso de incendio. "Cuando se dice que se tiene uno que quedar confinado en su casa, se tiene que quedar confinado en su casa, y cuando se dice que se tiene que salir de su casa, se tiene que salir de su casa", ha dicho.

Ha indicado que no seguir las instrucciones es poner en riesgo la vida de uno mismo y las de los equipos de emergencia.