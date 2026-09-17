Moreno pide al Gobierno recurrir a la Armada para defender las costas del narcotráfico

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha insistido este jueves en denunciar la proliferación del narcotráfico por toda la costa de la comunidad, desde Almería a Huelva, ante la "dejación absoluta" del Gobierno central para combatirlo. Ha planteado al Ejecutivo nacional que se recurra incluso a la Armada para defender las costas.

En una entrevista con Onda Cero, recogida por Europa Press, ha señalado que siempre ha habido un canal de entrada para el narcotráfico a través del estrecho de Gibraltar y siempre ha sido más bien del menudeo, pero en los últimos años se ha extendido por toda la costa andaluza y las planeadoras están presenten en todo el litoral atlántico y mediterráneo.

Además, según ha señalado, el "narco ha entrado en la economía y ha impuesto sus normas sociales en algunos municipios de Andalucía y además es tremendamente peligroso porque el narco va corrompiendo de raíz las estructuras del estado", de manera que "antes de que lleguemos a una situación mucho más grave, el estado tiene que reaccionar".

"¿Por qué ha habido tal dejación de funciones por parte del estado?", según ha planteado Juanma Moreno, insistiendo en que "el crecimiento exponencial del narcotráfico en Andalucía ha sido brutal".

"Toda la costa sur de Europa está ahora plagada del narcolanchas; han pasado de la marihuana a la cocaína, utilizan armas de guerra y atacan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y amenazan a miembros de la Guardia Civil y de la Policía diciéndoles que conocen dónde están tus hijos estudiando", ha denunciado el presidente de la Junta.

Ha agregado que en Andalucía se están viendo ya "asesinatos por encargo" como si esto fuera "Colombia o México".

"¿Hasta cuándo va a soportar el Gobierno esta situación? Yo pido al Estado que cumpla su obligación constitucional de defender nuestras costas y si llegado el momento, tiene que utilizar a la Armada, que la utilice, porque es disuasoria".

Juanma Moreno ha insistido en que hay que poner ya "límites a esta situación que cada vez se está yendo más de las manos y esto va a acabar en una situación grave si sigue el nivel de crecimiento y sobre todo el envalentonamiento que tienen los narcos".