El Parlamento apoya la petición de reactivar la unidad OCON-Sur contra el narcotráfico con los votos de PP y Vox

El secretario tercero del Parlamento de Andalucía y diputado del PP-A, José Ignacio Romaní, interviene en el Pleno de la Cámara andaluza. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves una proposición no de ley (PNL) del grupo Popular en la que reclama que el Gobierno central reactive de manera inmediata la unidad de élite de la Guardia Civil OCON-Sur con mando único, estructura orgánica permanente y estable, con capacidad real de coordinación y con los medios humanos y materiales suficientes para combatir eficazmente contra el narcotráfico.

La PNL ha sido aprobada en la mayoría de sus puntos gracias a los votos favorables de 65 diputados del PP y Vox, frente al rechazo de los tres grupos de la oposición; PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía, que han sumado 40 votos. Por otra parte, los puntos 2 y 3 del texto han contado con la abstención de los grupos de izquierda.

El secretario tercero del Parlamento y diputado por el PP-A, José Ignacio Romaní, ha empezado la defensa de la PNL recordando la muerte de dos agentes de la Guardia Civil en Barbate (Cádiz) tras ser embestidos por una narcolancha. Así como otros casos de agentes heridos en la lucha contra el narcotráfico, en las que ha apoyado la necesidad de recuperar la unidad.

"Es uno de los grandes errores del Gobierno de Sánchez en materia de la lucha contra el narcotráfico. Un error que ahora pagamos todos los andaluces, poniendo en peligro a nuestros agentes y a nuestros ciudadanos", ha señalado en referencia a la eliminación en 2022 de esta unidad.

En esta línea, ha explicado que el narcotráfico "se ha extendido, se ha adaptado y ha buscado nuevas rutas" hasta "convertirse en un problema estructural de Andalucía". "El resultado de la política de Sánchez es exhibición de narcolanchas impunes en toda la costa andaluza, narcotraficantes usando Kalashnikov y lanzacohetes contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La cifra de investigaciones judiciales ha descendido. Andalucía está siendo víctima de las pésimas decisiones de Pedro Sánchez", ha reseñado.

Ante este escenario, Romaní ha apelado a los grupos de izquierdas a apoyar el texto calificando su rechazo como "una traición", especialmente poniendo el foco en el PSOE.

"Les pedimos que intenten no ponerse enfrente de todos esos andaluces que ven como los que están delante de ello y los defienden, los cuerpos y fuerzas de seguridad nacionales que ponen su vida en riesgo, no se vean desatendidos por los partidos de izquierda. No podemos consentir que esto vaya a más", ha remarcado.

En la iniciativa, también se insta al Ejecutivo nacional a la declaración de manera urgente, como Zona de Especial Singularidad, con medidas transversales, para todo el litoral andaluz y el cauce del Guadalquivir. Otra demanda es que el Gobierno de España dote a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los medios personales, materiales y tecnológicos necesarios para hacer frente al narcotráfico; y modifique la normativa, entre otras, en materia penal, de enjuiciamiento criminal y la relativa a la de Cuerpos y Seguridad del Estado para que "estos tengan consideración de profesión de riesgo,

LA OPOSICIÓN CRITICA "EL MANOSEO" DEL NARCOTRÁFICO POR EL PP-A

La diputada del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha acusado al PP-A de "manosear" el problema del narcotráfico para "atacar" al Gobierno central, mientras que ha recordado que la Junta de Andalucía "también tiene competencias al respecto". "No tienen pudor de utilizar el miedo de nuestros vecinos", ha aseverado.

"Combatir el narcotráfico no es solamente detener a narcotraficantes, es atacar las causas, con ese estado de malestar del que come el narcotráfico", ha señalado. Sobre OCON-Sur, Férriz ha asegurado la decisión "fue tomado con criterios técnicos" de la Guardia Civil y que "se transformó" ante los cambios de la actividad del narcotráfico.

"¿Queremos recuperar una unidad del pasado o queremos diseñar la mejor unidad policial para combatir el narcotráfico de 2026?", ha espetado al mismo tiempo que ha defendido el aumento de agentes y medios por parte del Gobierno central.

Por su parte, el diputado de Vox, Benito Morillo, ha defendido que gracias a la actividad de la unidad OCON-Sur "se declaró que el principio de autoridad no se había perdido en el campo de Gibraltar", por ello ha preguntado al PSOE "¿por qué se desarmó?".

"Ustedes se cargaron a una herramienta que les decía a todos los españoles que el Estado no iba a ceder ni un palmo al narcotráfico", ha remarcado. Asimismo, ha pedido un aumento de las penas en el Código Penal y más medios para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

"El mensaje que le tenemos que dar a los narcotraficantes es, ya lo dijo mi portavoz no hace mucho, al fondo del mar, al fondo del mar con los narcotraficantes", ha aseverado.

La parlamentaria de Adelante Andalucía, Leticia Blanca, ha destacado que el campo de Gibraltar "no es una zona sin ley" y ha advertido del "estigma" que provoca dicha calificación. "Una cosa es combatir con toda la contundencia necesaria a las organizaciones criminales y otra, muy distinta, es convertir a una comarca entera en el relato del narco", ha señalado.

"No nos oponemos a la zona de especial singularidad. Lo que no aceptamos es que esa declaración se convierta únicamente en una etiqueta policial", ha subrayado.

En esta línea, ha defendido que las zonas afectadas por el narcotráfico haya mayor seguridad y recursos para "disponer de un empleo digno, vivienda y servicios sociales". "Eso también es combatir el narcotráfico", ha aseverado a la par que ha apelado a la Junta de Andalucía a trabajar para "ofrecer alternativas reales".

Por su parte, la parlamentaria de Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha lamentado que la PNL "no recoge todos los problemas reales que están detrás del narcotráfico" y ha señalado al PP-A por "banalizar" el debate sobre la situación de los agentes. "No vamos a votar a favor de su relato", ha reseñado.

Gómez ha pedido "más recursos" en áreas más allá de la Policía y la Guardia Civil, como un refuerzo en los juzgados. Sobre este área, ha señalado el papel de la Junta de Andalucía.

"Un chaval no puede tener como proyecto de vida trabajar para una mafia, pero es que le tenemos que dar oportunidades, le tenemos que dar formación", ha destacado al mismo tiempo que ha pedido más inversión en el desarrolla de las zonas afectadas por el narcotráfico.