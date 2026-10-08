Moreno pide "máxima transparencia" ante la "larga experiencia de intentos de compra de voto del PSOE" en Andalucía

El presidente del PP de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno (Fotografía de Archivo) - María José López - Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, ha confiado este jueves en los instrumentos de "transparencia" que tiene la democracia española ante los procesos electorales y ha recordado la "larga experiencia de compra de votos o de intentos de compra de votos por parte del PSOE" en la comunidad andaluza.

Así se ha pronunciado Juanma Moreno, en declaraciones a los medios de comunicación en Madrid, con motivo de su asistencia a la Junta Directiva Nacional del PP.

Después de que algunos compañeros del PP hayan sembrado dudas sobre el voto por correo, Moreno ha señalado que España es una "democracia consolidada y tiene sus mecanismos y sus instrumentos de transparencia": "Yo confío plenamente en nuestro sistema democrático, como no puede ser de otra manera".

No obstante, ha señalado que, en Andalucía, "hemos tenido una larga experiencia de compra de votos o de intentos de compra de votos" por parte del PSOE.

Así, se ha referido al hecho de que una exdiputada nacional del PSOE haya sido citada como investigada para declarar en el caso del presunto fraude en el voto por correo en las elecciones municipales de mayo de 2019 en Albaida del Aljarafe (Sevilla): "Estamos viendo como una dirigente política del PSOE, en las elecciones de 2019, intentó comprar votos y, de hecho, compró votos y aumentó cinco veces el número de votantes socialistas".

"Por tanto, siempre es bueno que los instrumentos que tiene la Junta Electoral se pongan en marcha para garantizar la máxima transparencia y evitar que alguien tenga la tentación de utilizar fraudulentamente ese mecanismo", ha señalado Juanma Moreno, en referencia al voto por correo.

Juanma Moreno ha confiado en que la campaña precampaña y campaña electoral de los comiciones generales del 29 de noviembre, "camine por los senderos de la sensatez, de la serenidad y de la confrontación política razonable", y ha confiado en que no se haga "un uso maniqueo de las instituciones como lamentablemente estamos viendo que se está haciendo ya desde el Palacio de la Moncloa hasta la última institución".

"Que cada uno presentemos cuál es nuestro proyecto de España y que los ciudadanos elijan, y yo personalmente voy a trabajar porque hay alternancia en España y otro estilo y otras maneras de gobernar y de entender la política", ha señalado.

Para Moreno, "el PSOE, trágicamente, para España no existe, sino que existe el sanchismo y el cesarismo del señor Sánchez".

Sobre el informe de la UCO enviado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el que se recoge que una testigo declaró que la 'trama Leire' contactó con ella y le habló de "eliminar" a la jueza de Badajoz Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Juanma Moreno ha manifestado que eso "es más propio de la Calabria de los años 70 que de nuestro país".

"No sé hasta dónde son capaces de llegar los aledaños del PSOE para mantenerse el poder", según Juanma Moreno, para quien "hemos visto cosas muy feas a lo largo de estos ocho años" y, sinceramente, Pedro Sánchez, "que perdió las elecciones hace casi cuatro años, no se merece la confianza de los españoles".

Respecto al hecho de que la Fiscalía Anticorrupción considere que existen indicios contra el PSOE en el 'caso Leire Díez', pero señala que la decisión de pedir la imputación del partido es prematura, Juanma Moreno se ha limitado a expresar que hay que dejarle tiempo a la justicia para que realice su trabajo.