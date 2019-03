Moreno pide no usar políticamente la lucha por la igualdad y Adelante critica su "miedo" al movimiento feminista

Publicado 07/03/2019 13:04:50 CET

Adelante: Moreno se tendrá que "fajar bien" para llevar a cabo políticas de igualdad en el Presupuesto por el apoyo de Vox

SEVILLA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido no usar la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres "en términos electorales" y dejar atrás los "prejuicios ideológicos", mientras que la portavoz adjunta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, ha criticado el "miedo" que siente el actual Ejecutivo ante el movimiento feminista, que es "imparable".

Durante la sesión de control al Ejecutivo en el Pleno del Parlamento, donde ha sido interpelado por la portavoz adjunta de Adelante Andalucía sobre la huelga feminista del 8 de marzo, Moreno ha asegurado que las políticas de igualdad son "políticas de estado", por lo que hay que abordarlas desde "el máximo rigor, ponderación y equilibrio, dejando atrás prejuicios ideológicos".

Moreno, que ha comenzado su intervención felicitando al grupo de Adelante Andalucía por la reciente maternidad de su portavoz, Teresa Rodríguez, a quien ha mandado un "abrazo sincero", ha reconocido que hay un "grave problema" en la sociedad andaluza y española respecto a la falta de igualdad entre las oportunidades entre hombres y mujeres, una cuestión que hay que abordar con "coraje, determinación, responsabilidad, equilibrio y de manera conjunta".

Tras asegurar que también se requiere "audacia e inteligencia", el presidente de la Junta ha garantizado que desde su gobierno se va a trabajar "sin descanso" en pro de la igualdad y para romper "los techos de cristal" que se encuentran las mujeres y también las brechas salariales "totalmente injustas".

Moreno, que ha defendido la necesidad de "apostar por un empleo estable y de impulsar el liderazgo de la mujeres en todas las esferas: social, cultural y económica", ha subrayado también que su gobierno pondrá todo su empeño para combatir la lacra social que supone la violencia machista.

"Mañana, 8 de marzo, es un día para recordar, concienciar y para hacer pedagogía de la buena", ha sostenido el jefe del Ejecutivo andaluz, quien ha insistido en la importancia de construir "entre todos" una Andalucía "mucho más inclusiva" donde hombres y mujeres vivan en igualdad.

ADELANTE: NO HABRÁ GOBIERNO DEL CAMBIO SIN LAS MUJERES

Por su parte, Ángela Aguilera, que ha dedicado una parte importante de su intervención a ofrecer datos que reflejan la falta de igualdad entre hombres y mujeres, entre ellos que la mujer gana 6.000 euros menos al año que un hombre o que el 50 por ciento de las viudas se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, ha defendido que no habrá cambio político en Andalucía "sin el movimiento feminista".

La portavoz adjunta de Adelante Andalucía ha trasladado a Moreno que se va a tener que "fajar bien" para llevar a cabo políticas de igualdad, "dado los escaños vacíos del sidecar de la derecha", en alusión a Vox. "Desde esta formación vienen a poner a la mujer en su casa y con la pata quebrada", ha afirmado Aguilera, quien ha considerado "un peligro" que el Gobierno andaluz haya "incorporado a la ultraderecha que nos quiere pariendo y decidir cuándo y cómo parimos".

"Se va a tener usted que fajar bien duro para conseguir un buen Presupuesto de la Junta para las mujeres", ha afirmado la portavoz de Adelante de Andalucía. Si bien, Moreno ha pedido a Aguilera que no haga "juicios a priori" de unos presupuestos que aún no están y ha subrayado que el Gobierno andaluz "solo responde por los actos de este Gobierno, y no de ningún grupo ajeno al mismo".

Junto a ello, la dirigente de Adelante Andalucía ha criticado durante su intervención las alarmantes cifras de violencia de género en este país, los vientres de alquiler, las políticas neoliberales que "condenan" a las mujeres y la necesidad de mejores pensiones, cuestiones que reivindica el movimiento feminista.

Aguilera, que ha considerado "de vanguardia" al citado movimiento, ha censurado a Moreno "que se olvidara de él en la declaración institucional del Gobierno andaluz por el 8M", al tiempo que ha advertido de que "las mujeres van a cambiar el mundo". "Ustedes tienen que reflexionar, nunca va a haber un gobierno del cambio si no están las mujeres de por medio", ha concluido.

MORENO OFRECE UN PACTO ANDALUZ CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

En su segundo turno, el jefe del Ejecutivo andaluz ha afirmado que aunque Adelante Andalucía tenga "una visión diferente" a la de su gobierno, está convencido de que comparten el mismo objetivo de evitar la desigualdad entre hombres y mujeres. Por ello, ha mostrado su "mano tendida" para llevarlo a cabo y ha insistido en que "entre todos podemos sumar".

En este contexto, ha defendido que "si todos estamos de acuerdo en los mismos objetivos", su gobierno va a impulsar una iniciativa que ya reclamó al Gobierno anterior, pero que fue "ninguneada" por su presidenta, Susana Díaz, en relación un gran pacto andaluz contra la violencia de género. "Podemos sentarnos en una mesa para avanzar hacia puntos de encuentro para la lucha contra la desigualdad", ha señalado.