Moreno pide sentido de Estado en la investidura frente al "mercadeo de sillones" entre el PSOE y Unidas Podemos

Publicado 25/07/2019 13:33:26 CET

SEVILLA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este jueves "sentido de Estado", poco antes de que el Congreso acoja la segunda votación para la investidura de la candidatura del socialista Pedro Sánchez, frente a lo que entiende que está siendo un "mercadeo de sillones" entre el PSOE y Unidas Podemos durante las negociaciones para la conformación del Ejecutivo central.

En el transcurso de la inauguración de la nueva sede de ATA en Andalucía, Moreno ha expresado su preocupación por la imagen que está trasladado la negociación que mantienen sendos partidos, un "mercadeo constante, permanente y sobre cargos, puestos o sillones". "Hace mucho tiempo que no vivía esto y pensaba que una situación así, de acaloramiento en la negociación, quedaba reducido a ámbitos institucionales inferiores pero ahora lo vemos en el Ejecutivo central", ha lamentado.

Así, frente al "mercadeo de sillones", el presidente de la Junta ha preguntado "dónde están los proyectos, los programas y los objetivos que se marca el Gobierno central", toda vez que ha hecho hincapié en que los ciudadanos "quieren responsabilidad institucional y que haya un Ejecutivo que dé certidumbre en las políticas económicas".

Y es que, como ha apuntado Moreno, según las políticas económicas que marque el Gobierno central "se facilitará la creación o la destrucción de empleo" y también "queremos saber qué política internacional aplicará o cuáles para mantener la integridad de España".

"Tenemos por delante retos fundamentales para el desarrollo del país, como el Brexit, a la vuelta del verano, o como Cataluña, con una sentencia por salir y con una situación cada vez más compleja", ha proseguido el jefe del Ejecutivo andaluz, que ha querido pedir "sentido de Estado" especialmente a Sánchez, "que tenga altura de miras, sensatez y claridad en esas negociaciones".

Con todo, Moreno ha apuntado que "la economía es muy sensible a la inestabilidad y España no puede estar en un circo con mercadeos" porque esto "daña la confianza y eso significa que puedan darse situaciones que no son nada buenas en materia económica y social". Ha defendido que las diferencias están para superarlas, e insta al PSOE a "poner por encima lo que es importante, el interés de los españoles".

Así las cosas, el presidente andaluz espera que haya un gobierno "de verdad, que no tengamos que volver a votar en un año porque es incapaz de gobernar, que sea estable, sólido y que nos den certidumbre para que se pueda seguir creando empleo", ha zanjado Juanma Moreno.