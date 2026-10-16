Moreno pregunta a "qué espera el Gobierno para que la Armada custodie" las aguas de Ceuta: "No asume su responsabilidad"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, atiende a los medios tras el acto de entrega del premio 'Por un poder andaluz'. A 16 de octubre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Juanma Moreno, participa en el acto de entrega del premio 'Por u - María José López - Europa Press

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha planteado este viernes a qué "está esperando" el Gobierno de Pedro Sánchez para "asumir su responsabilidad" y que la Armada española "custodie las aguas territoriales" de Ceuta y no vuelvan a ocurrir "incidentes" como el de la presencia de buques marroquíes.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Juanma Moreno ha denunciado el "descontrol" en el que está instalado el Gobierno central, "ocultando información al Congreso de los Diputados y al conjunto de la ciudadanía" sobre lo que está ocurriendo en las aguas de Ceuta.

"Lo vimos con la invasión y con la ocupación de aguas territoriales españolas por parte, ni más ni menos, del buque insignia de la armada marroquí y ahora estamos otra vez ante la opacidad", ha indicado el presidente andaluz, insistiendo en la "falta total de transparencia, de control y de ejercer la responsabilidad" por parte del Gobierno central.

"Su responsabilidad es custodiar las aguas territoriales de España, cosa que no está haciendo", ha añadido Juanma Moreno, quien ha preguntado "a qué está esperando" el Ejecutivo nacional para que la Armada española "custodie las aguas territoriales de Ceuta para que no vuelva a haber incidentes de esta naturaleza".

"No entendemos una vez más por qué el Gobierno no asume su responsabilidad de gobernar", ha añadido el presidente de la Junta, quien ha preguntado para qué se presenta Pedro Sánchez a las elecciones generales del 29 de noviembre si, al final, "no gobierna".

"Lo que está claro es que el Gobierno, una vez más, nos está ocultando información al conjunto de los españoles", ha sentenciado.