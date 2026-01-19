Moreno prevé un trabajo "complicado" en la identificación de víctimas del accidente de Adamuz: "No va a ser rápido"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (c), atiende a los medios de comunicación. A 19 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba (Andalucía, España).a cifra de fallecidos se ha elevado a 39, según han informado fuentes del Ministerio de Interior - Joaquin Corchero - Europa Press

ADAMUZ (CÓRDOBA), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha avisado este lunes de que el trabajo de identificación de las víctimas mortales del accidente de tren registrado este pasado domingo, 18 de enero, en Adamuz (Córdoba), por el que se han contabilizado al menos 39 fallecidos, va a ser "duro y complicado", de modo que "no va a ser rápido", aunque le gustaría que se completara de la manera más rápida posible para reducir la "angustia" de sus familias.

Son ideas que el presidente ha trasladado durante una comparecencia ante los medios de comunicación en Adamuz, localidad a la que se trasladó este pasado domingo por la noche tras conocer la gravedad del accidente, en la que ha vuelto a trasladar públicamente su pésame a los familiares de los fallecidos por este accidente.

Moreno ha concretado que este lunes permanecen 48 personas hospitalizadas como consecuencia del accidente, de las que 12 están en unidad de cuidados intensivos (UCI), si bien las "perspectivas" sobre la evolución de los mismos "son positivas según los partes médicos que nos van dando", según ha apuntado.

El jefe del Ejecutivo andaluz también ha aclarado que, actualmente, el trabajo del operativo del administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif, "se está centrando en los vagones del Alvia que sufrió la colisión, el impacto mayor" con el tren de Iryo que descarriló, si bien ha avisado de que "la dificultad está en que la maquinaria pesada que estábamos esperando tiene difícil encaje para poder trabajar y elevar" los vagones siniestrados "para que puedan trabajar los bomberos y, por tanto, entrar también los médicos forenses, la Guardia Civil y certificar e identificar a las personas fallecidas" que allí se encuentren.

"Se está hablando por parte de los técnicos de otra opción que podría ser la de ir partiendo, por así decirlo, los vagones hasta identificar a esas personas", ha apuntado Moreno, quien ha lamentado que "parece que puede haber personas fallecidas" a las que aún no se ha podido acceder y que "están en esos vagones".

El presidente de la Junta ha insistido en señalar que "ahora el objetivo es localizar, identificar" a esas personas "y trasladarle la información a todos esos familiares que lo están pasando francamente mal", porque, "aunque intuyen que han podido perder" a un ser querido en este accidente, "todavía no se lo hemos podido certificar".

En esa línea, ha señalado que "lo que queremos, deseamos, es cuanto antes poder identificar a los cadáveres", y al respecto ha mencionado el trabajo que se está llevando a cabo por parte de la Guardia Civil en distintas zonas, en las provincias de Málaga, Huelva y Córdoba", para hacer pruebas de ADN que "nos sirven también para certificar e identificar a algunas de las personas fallecidas son difícilmente reconocibles y, por tanto, difícilmente identificables".

Moreno ha valorado que todo ello "se está haciendo con un ritmo importante" y "con máxima cooperación, como no puede ser de otra manera en una circunstancia de esta naturaleza", y ha considerado que es "fundamental sacar del sufrimiento a esas familias que están rotas completamente" por lo sucedido y a las que, "encima, no podemos certificarles de una manera fehaciente que ese ser querido, ese padre, esa hermana, ese hijo, es su hijo".

"En eso es en lo que estamos trabajando, y por eso espero, deseo y quiero confiar que con el trabajo que se va a hacer se pueda resolver lo antes posible, pero no va a ser rápido", y "todo nos hace prever que el trabajo técnico en esos vagones" que, en algunos casos, se han convertido en "un amasijo de hierro, va a ser un trabajo intenso, duro y complicado", ha comentado Moreno, quien también ha apuntado que, en la parte que le corresponde a la Junta, se está llevando a cabo una labor de ayuda a las víctimas "a través de grupos de psicólogos que están haciendo un acercamiento y un acompañamiento a esas personas".

Moreno también ha agradecido públicamente "todas las muestras de cariño hacia Andalucía" recibidas tras el accidente por parte "de todas las autoridades, de todas las comunidades autónomas, incluso de regiones de fuera de España".

Finalmente, Moreno se ha remitido a la información que puedan aportar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, sobre el accidente durante su visita al lugar del siniestro, este mismo lunes, y ha querido garantizar la "máxima cooperación y colaboración" de la Junta de Andalucía con el Ejecutivo central en lo que le "corresponde" a la administración andaluza en relación a este suceso.