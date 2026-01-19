Moreno vaticina "una semana muy complicada" y apunta a analizar los hechos "para que no vuelva a ocurrir"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, en Adamuz (Córdoba) tras el accidente ferroviario. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha adelantado este lunes que el día de hoy "va a ser largo" y la semana "muy complicada", al tiempo que ha apuntado a la necesidad de analizar los hechos "para que no vuelva a ocurrir" una tragedia como la de Adamuz (Córdoba). Hasta el momento, son 39 los fallecidos confirmados por el Gobierno de España. Hay 48 hospitalizados, cinco de ellos niños y uno de ellos en UCI.

En sendas entrevistas en Cope y Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, el presidente de la Junta ha agradecido la coordinación de todos los servicios públicos, desde sanitarios a equipos de emergencia; una respuesta que permitió dar "en un tiempo muy rápido" solución al "terrible amasijo de hierro" en el que se convirtió el tren Alvia que cayó por un talud de cuatro metros. Moreno ha remarcado que la línea de ferrocaril, que "hay que mantener", es "segura". "Viajar en tren es seguro. La alta velocidad es segura". "No tengamos miedo al tren", ha sentenciado.

El presidente de Andalucía ha confiado en que se puedan levantar en las próximas horas "de una vez por todas" los trenes para así ver "la magnitud del accidente". Ha vuelto a enviar un mensaje de "condolencias" a las familias que están "sufriendo muchísimo" por no saber en muchos casos dónde están sus seres queridos y en qué condiciones están.

La cifra de fallecidos se ha elevado a 39, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Interior, tras el descarrilamiento registrado sobre las 19,45 horas de este domingo, 18 de enero, de un tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, ocurrido en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua.

Además, se han producido 152 heridos que han sido trasladados para recibir atención médica, cinco muy graves, 24 graves --todos ellos hospitalizados-- y 123 en diversa consideración. Por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente, según informaba Adif a través de su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por esta agencia.

En la zona del siniestro se han desplegado hasta el momento cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU); seis UVIs móviles del 061; dos UVIs de transporte de críticos; dos vehículos de apoyo logístico; tres ambulancias convencionales; cinco ambulancias de transporte programado y dos ambulancias de Cruz Roja.

También se ha instalado un Puesto Médico Avanzado en el edificio técnico de Adif donde se realiza el triaje de las personas heridas, la atención sanitaria se inicia, así como la estabilización previa al traslado a los hospitales. Durante esta noche los equipos han trabajado para intentar esclarecer los hechos. "Son vehículos muy pesados, hay que moverlos, pero hay que tener en cuenta que ahora mismo el resultado es un amasijo de hierros muy difícil de mover. Hay que utilizar medios mecánicos y maquinaria pesada", ha apostillado Moreno. Además, ha anunciado que durante la jornada de este lunes el ministro de Fomento, Óscar Puente, se desplazará al lugar de los hechos.

Cabe enmarcar que Adif ha suspendido la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva durante este lunes, 19 de enero, a raíz del accidente de Adamuz (Córdoba), a causa del accidente. Por su parte, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ante el incidente, ha elevado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en Andalucía en fase 1, afectando a Córdoba.

Asimismo, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía informado a través de una publicación en redes sociales que Adif ha habilitado el teléfono 900101020 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario. Además, han concretado que han activado tres puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba. De igual forma, Iryo ha habilitado el teléfono 900 001 402 de atención para los familiares y personas afectadas por el descarrilamiento.