Moreno prevé la vuelta "en un cortísimo espacio de tiempo" de 600 desalojados de sus casas por los seísmos de Granada

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno durante rueda de prensa posterior a la reunión que han mantenido el día de hoy jueves. A 20 de agosto de 2026 en Ceuta (España).- Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

CEUTA/GRANADA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha indicado que espera "en un periodo cortísimo de tiempo a lo largo del día de hoy --este jueves-- previsiblemente puedan volver a sus hogares" 600 personas desalojadas a consecuencia de los efectos del episodio sísmico que vive La Vega de Granada.

En este sentido se ha pronunciado el presidente andaluz este jueves cuando ha sido cuestionado por la evolución de las consecuencias del episodio sísmico en que se encuentra Granada capital y los municipios del área metropolitana y en el que ya se han registrado dos terremotos de magnitud 4,8 desde el pasado viernes 14 de agosto.

"Se están haciendo unas obras de urgencia para consolidar la seguridad de sus casas que no tienen un problema de estructura, pero todavía se van a reforzar más y creo que en un periodo cortísimo de tiempo a lo largo del día de hoy, previsiblemente ya puedan volver a sus hogares tras las labores de consolidación de seguridad que se están llevando a cabo", ha expuesto Moreno.

También ha explicado que "se está haciendo una cuantificación de daños al objeto de, entre todas las administraciones, en colaboración con el Ayuntamiento, la Diputación, la Administración del Estado y la Junta de Andalucía, poder repararlo lo antes posible".

El presidente de la Junta de Andalucía ha reconocido que "lamentablemente los seísmos, los terremotos no son previsibles" y que "no existe en el mundo ningún mecanismo para prever si se va a producir un terremoto", pero se ha comprometido en que "lo que sí vamos a hacer es educar y además informar de una manera consistente al conjunto de la población de Andalucía para que cuando ocurra un seísmo sepa exactamente lo que tiene que hacer".

"Todo parece indicar, según nos dicen los propios expertos, que una vez que las fallas se están recolocando después del terremoto más amplio que tuvimos de 5 puntos", ha dicho Moreno que ha recordado que en la madrugada de este jueves se ha dejado sentir uno superior a 3. "Las fallas se están recolocando y por tanto vamos a tener esa secuencia de temblores a lo largo de, puede ser una semana o 15 días", ha dicho, a la vez que ha confiado que los temblores bajen de escala y se vuelva a la normalidad.

El presidente ha trasladado "cariño y apoyo" a los vecinos que están "con miedo en el cuerpo" tras vivir "una experiencia tan dura como es un terremoto, un terremoto de un minuto donde todo se mueve".

Moreno ha subrayado que "la provincia de Granada es la provincia donde más movimiento sísmico se produce de toda España" y ha enfatizado que "habrá que prepararla aún más y mejor a la provincia de Granada para que si llega un terremoto de una escala mayor, pues las consecuencias sean las menores posibles".

El presidente ha insistido en que es fundamental la educación de la población, ya que "mucha gente sale corriendo y es lo peor que puede hacer" durante un terremoto, y ha recordado que "en el terremoto de Lorca (Murcia) muchos de los fallecidos fueron porque les cayó parte de la cornisa o de un desprendimiento les cayó encima".

Moreno ha anunciado que se van a revisar "los protocolos" y ha destacado que "afortunadamente desde el año 2003 hay una normativa antisísmica en la construcción con la cual los edificios se construyen desde ese año con capacidad de resistencia sísmica", si bien, además, se ha comprometido a "reforzarlo todo para que a lo largo de los próximos años podamos tener, si cabe, aún más seguridad".