Moreno rechaza "lecciones" del PSOE-A contra el cáncer: "Mi padre murió porque no existía derecho al cribado de colon"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha pedido este jueves al PSOE-A que no le dé "lecciones" en materia de política contra el cáncer, y ha esgrimido el caso de su padre, que falleció por dicha enfermedad "porque no existía derecho al cribado de cáncer de colon" en aquel momento, cuando los socialistas gobernaban en la comunidad autónoma.

Así lo ha manifestado el presidente andaluz en su respuesta a la portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, que en esta ocasión ha estado marcada por el "problema grave" que se ha detectado en el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía, que ha motivado la dimisión, este pasado miércoles, de la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández.

La también vicesecretaria general del PSOE-A ha acusado a Moreno de estar causando un "daño irreparable", le ha augurado que "empieza el final de su etapa como presidente", y le ha afeado que hable de "rapidez diagnóstica" cuando "hay mujeres muertas por los retrasos" en las pruebas oncológicas en Andalucía. "Ante esto tan grave, de nada sirve su perdón", le ha dicho.

Además, la portavoz socialista ha trasladado a Moreno que, "igual que ha dimitido la consejera" de Salud, "tienen que dimitir los tres gerentes imputados" del Servicio Andaluz de Salud (SAS) tras la denuncia del Grupo Socialista por presuntas irregularidades en contratos de emergencia.

MÁRQUEZ A MORENO: "QUIEN DEBE IRSE ES USTED"

Márquez ha acusado al presidente de "vender a trozos la sanidad pública mientras la gente en esta tierra se muere", y ha espetado a Moreno que quien "debe irse es usted". "Y no se lo decimos nosotros, se lo dijeron ayer (este miércoles) las mujeres andaluzas en las calles al grito de 'Moreno Bonilla, dimisión'", ha enfatizado.

Por su parte, el presidente ha replicado a la 'número dos' del PSOE-A que su gobierno está "trabajando con todos los medios disponibles, y con más medios que vamos a introducir en los Presupuestos del 2026, para evitar un problema que se ha localizado" fundamentalmente "en el entorno del Hospital Virgen del Rocío" de Sevilla, y que "estamos solucionando para que, antes del fin de noviembre, todas estas mujeres hayan sido llamadas y diagnosticadas".

Además, ha remarcado que la Junta va a promover "una auditoría" no sólo en relación al cribado de cáncer de mama, sino para "el resto de cribados, para solucionar los problemas que hay" y garantizar que se realizan con las "máximas garantías".

La portavoz socialista ha replicado al presidente que su grupo utilizaba su pregunta del Pleno este jueves "para ponerle voz a tantas mujeres que gracias a sus testimonios están salvando la vida de otras", y ha acusado a Moreno de representar "a la derecha de siempre", la de dirigentes que "cada vez que tienen una crisis mienten", según ha abundado Márquez.

La dirigente del PSOE-A ha afeado a Moreno que, con la "crisis" del cribado de cáncer de mama, "primero culpó a las mujeres, dijo que manipulaban; después las trató de menores de edad, que no les iba a generar ansiedad, y después se fue a Galicia a presentar su libro". "Esa era la manera de ponerse al frente de una crisis sanitaria tan importante como la que estamos viviendo", le ha reprochado al presidente, al que igualmente ha acusado de "mentir" en relación al protocolo establecido por la Junta para el cribado de cáncer de mama, y ha comentado que "ya lo que nos faltaba es que intentara culpar" a la actual vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, de lo que está sucediendo en esta materia.

"El problema no es el protocolo, es el colapso del sistema, la falta de profesionales que llevamos denunciando tantos años", ha aseverado, y ha agregado que "es mentira" que el "problema" detectado se está dando "sólo en un hospital", porque "se está dando en todos los hospitales y, lamentablemente, no sólo con el cáncer de mama", según ha apostillado para remarcar que por eso el Grupo Socialista ha pedido la creación de una comisión de investigación en el Parlamento.

María Márquez ha hablado del "protocolo Bonilla", basado en "el desmantelamiento de los servicios públicos en Andalucía", y le ha recordado que, en el Pleno anterior, "hace 15 días", el presidente le dijo, "mirándome a la cara, que no había listas de espera en el cáncer en Andalucía".

"Y yo me callé por respeto a una tercera persona", ha apostillado la portavoz socialista, que en ese punto ha querido contar la historia de "una persona que tuvo que ir a la sanidad privada porque no encontraba una respuesta en el sistema sanitario público con listas de espera para hacerse una prueba para saber si tenía o no tenía cáncer".

Ha explicado que "en la privada le dijeron que sí" lo tenía, "y ha estado esperando casi un año para poder ponerse el tratamiento", y, "de hecho, mientras que se celebra este Pleno, se está poniendo el tratamiento contra el cáncer y está luchando por su vida", ha añadido, y ha desvelado entonces que esa persona de la que hablaba es su padre, y ello antes de concluir espetando a Moreno "váyase", y recibiendo una cerrada ovación de los diputados del PSOE-A puestos en pie.

MORENO SUBRAYA SU "OBLIGACIÓN" DE DEFENDERSE

Moreno ha respondido a la portavoz socialista que al Parlamento "no debemos venir a hacer política con el cáncer", pero ha argumentado que tenía "la obligación" de defenderse de acusaciones que le hace la representante del PSOE-A.

En esa línea, ha mostrado el documento del "proceso asistencial integrado, protocolo en el cáncer de mama", aprobado "en el año 2010-2011", cuando María Jesús Montero era consejera de Salud, para señalar que estaba establecida la "obligación" de informar en un plazo de 60 días si se descubrían "hallazgos benignos", pero la actual vicepresidenta del Gobierno, "cuando vio que las listas de espera eran insoportables, modificó el protocolo sacando los 60 días y dejándolo sin límite temporal".

Dicho esto, Moreno ha aseverado que en "un sistema tan grande" como el sanitario andaluz, y "cuando un gobierno tiene el empeño de hacer el doble de cribados de mama y de introducir el cribado del cáncer de colon, evidentemente puede haber errores", pero cuando no existían esos cribados podían ocurrir casos como el de su padre, según ha seguido relatando.

En concreto, el presidente ha contado que su padre "enfermó" entre los años 2009 y 2011 de cáncer de colon, que es una enfermedad "silente", y "falleció porque no existía el derecho al cribado de cáncer de colon en Andalucía", según ha sentenciado antes de preguntar "cuántos miles de andaluces no han tenido ese derecho", y de instar a la portavoz socialista a que no le dé "lecciones, porque trabajamos todos los días con el empeño y la determinación de mejorarlo".

El presidente ha concluido subrayando que lamenta "profundamente los errores" que se han dado y "la situación de sufrimiento por la que haya y estén pasando esas mujeres", y ha sostenido que "lo único" que puede y que va a hacer es "dedicarle" desde la Junta "comprensión y cariño" y,"por supuesto, todos los medios y recursos necesarios para resolver un problema que viene desde hace muchos años".

"Esa es la diferencia", ha proclamado Moreno, que ha contrapuesto esa actitud de "asumir responsabilidades" por parte del Gobierno andaluz con la de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que "puso también en peligro la vida" de mujeres por el caso de las pulseras antimaltrato y que sigue "sentada en su escaño" en el Congreso de los Diputados en Madrid, según ha puesto de relieve el presidente, que también ha recibido la ovación de su grupo con los diputados en pie al finalizar su intervención.